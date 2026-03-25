Donald Trump está caliente: aprobación cae a 36 % por guerra con Irán y alza del costo de vida

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a 36 %, su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, en medio del impacto de la guerra con Irán y el aumento de los precios de alimentos y combustibles, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

El sondeo, realizado entre el 20 y el 23 de marzo a 1,272 adultos, refleja una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a la semana anterior, cuando el mandatario registraba un 40 % de aprobación.

¿Cómo afecta la guerra con Irán la aprobación de Trump?

Los resultados muestran un creciente malestar entre los estadounidenses, particularmente por el costo de vida. Solo el 25 % aprueba la gestión de Trump en este ámbito, uno de los ejes centrales de su campaña electoral.

El conflicto con Irán también pesa en la opinión pública. Alrededor de la mitad de los encuestados desaprueba el manejo de la guerra o las acciones militares en ese país. En cuanto a los ataques estadounidenses, el 35 % los respalda, una leve caída frente al 37 % registrado la semana anterior.

La encuesta indica que el respaldo al presidente ha disminuido desde el inicio de su mandato, cuando alcanzaba un 47 %, y se había mantenido en torno al 40 % en los últimos meses.

Pese a la caída general, Trump conserva un apoyo sólido dentro del Partido Republicano. Sin embargo, incluso en ese grupo se observan señales de desgaste: uno de cada cinco republicanos desaprueba su desempeño, y el rechazo a su manejo del costo de vida subió de 27 % a 34 % en una semana.

El contexto político añade presión. Con las elecciones de medio término en curso, el nivel de aprobación del presidente podría influir en las aspiraciones republicanas de mantener el control del Congreso.

La guerra en Irán, que ya entra en su cuarta semana, continúa siendo uno de los principales factores que influyen en la percepción pública, junto con la evolución de los precios de bienes esenciales.