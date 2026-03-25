El FBI exhumó a Fuzz, el perro de un expolicía condenado por asesinato, pero nuevas dudas rodean su muerte

Esta foto sin fecha, proporcionada por la familia Kovacich, muestra, de arriba a la izquierda, a Janet y Paul; abajo a la izquierda, a Kristi y John Kovacich. ( FUENTE EXTERNA )

El caso sin resolver de la desaparición de Janet Kovacich, ocurrido en 1982 en el norte de California, ha vuelto a cobrar relevancia décadas después, tras revelarse nuevas dudas sobre una de las pruebas clave que llevó a la condena de su esposo, el excomandante de unidad canina Paul Kovacich.

Kovacich, de 76 años y condenado en 2009 a cadena perpetua por el asesinato de su esposa —cuyo cuerpo nunca ha sido hallado—, asegura que es inocente y apunta ahora a presuntas irregularidades del FBI como base para anular su condena.

En el centro de la controversia está Fuzz, el perro policía de Kovacich, cuya muerte fue utilizada por los fiscales para demostrar que el acusado tenía tendencias violentas. Años después de la desaparición de Janet, el FBI exhumó los restos del animal para analizarlos y reforzar esa teoría ante el jurado.

Sin embargo, la defensa sostiene que nuevas evidencias, ocultas durante el juicio, contradicen la versión de que Kovacich mató brutalmente al pastor alemán semanas antes de la desaparición de su esposa.

Correos ocultos y dudas sobre la investigación

El nuevo giro del caso se apoya en correos electrónicos no divulgados previamente entre un agente del FBI y un antropólogo forense. En ellos, el agente —utilizando una cuenta personal— describía a Kovacich como "nuestro tipo malo" y hablaba de la necesidad de demostrar ante el jurado que tenía un "lado violento", incluso antes de realizar las pruebas.

Estos mensajes no fueron entregados a la defensa, lo que podría constituir una violación de la norma legal que obliga a compartir evidencia potencialmente favorable al acusado.

Aunque el FBI no ha comentado sobre el caso, expertos señalan que el uso de correos personales para asuntos oficiales va en contra de las políticas de la agencia.

El propio agente involucrado, ya retirado, ha restado importancia al contenido de los mensajes, asegurando que no contenían información que favoreciera a la defensa.

Un caso marcado por el misterio

La desaparición de Janet Kovacich ha sido durante décadas uno de los casos más inquietantes de la región de Auburn, cerca de Sacramento.

El día en que fue vista por última vez, Janet había discutido con su esposo y le había expresado su intención de abandonarlo junto a sus dos hijos. También había manifestado temor hacia él a una amiga cercana.

Kovacich afirmó que esa mañana salió a hacer diligencias y que, al regresar, encontró que su esposa había desaparecido. Aunque los investigadores desconfiaron de su versión, durante años no hubo pruebas suficientes para acusarlo.

Las autoridades desplegaron amplios operativos de búsqueda, incluyendo rastreos en cañones, cuevas y antiguas minas, sin lograr encontrar el cuerpo.

Busca limpiar su nombre

Ahora, en su primera audiencia de libertad condicional, Kovacich insiste en que no busca salir de prisión bajo condiciones, sino demostrar su inocencia.

"Tengo algo que probar: que soy inocente", afirmó en una entrevista reciente.

Aunque los fiscales reconocen que los correos electrónicos generan inquietudes, sostienen que no habrían cambiado el resultado del juicio, en el que decenas de testigos describieron un matrimonio conflictivo.

Mientras tanto, el caso vuelve a estar bajo escrutinio, con interrogantes sobre la actuación de las autoridades y el papel que jugó la muerte de Fuzz en una condena que podría no estar completamente cerrada.