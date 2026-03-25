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Dominicano desaparecido en Sudáfrica
Dominicano desaparecido en Sudáfrica

Dominicano residente en Massachusetts desaparece en una playa de Sudáfrica mientras estaba de vacaciones

La familia de Gabriel ha contratado equipos privados para continuar la búsqueda tras la suspensión del operativo oficial por parte de las autoridades sudafricanas

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    Dominicano residente en Massachusetts desaparece en una playa de Sudáfrica mientras estaba de vacaciones
    Gabriel Pérez, dominicano desaparecido en Sudáfrica. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven dominicano residente en Massachusetts desapareció en una playa de Sudáfrica tras ser arrastrado por una fuerte corriente mientras se encontraba de viaje, informaron sus familiares.

    Se trata de Gabriel Pérez, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 4 de marzo en Diaz Beach, cerca de Ciudad del Cabo, mientras compartía con su prima y un grupo de amigos en lo que sería el viaje de sus sueños.

    De acuerdo con el relato de sus allegados, quienes conversaron con la cadena de noticias Telemundo, el grupo se disponía a salir del agua cuando el mar cambió repentinamente y una corriente atrapó al joven, impidiéndole regresar a la orilla.

    "En cuestión de minutos el mar se tornó peligroso. Una corriente lo arrastró y no pudo salir", explicó su hermano, José Pérez.

    Acciones de búsqueda y respuesta familiar

    Un acompañante intentó auxiliarlo, pero las condiciones dificultaron el rescate. Pérez fue visto por última vez luchando por mantenerse a flote antes de desaparecer.

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    Tras el incidente, autoridades sudafricanas iniciaron un operativo de búsqueda que días después fue suspendido sin resultados. Ante esto, la familia decidió continuar los esfuerzos por su cuenta, contratando equipos privados con buzos y embarcaciones.

    • "Aún mantenemos la fe en Dios de que aparecerá", expresó su madre, Marinelia Mercedes Sánchez.

    Sus familiares aseguran que no cesarán en la búsqueda hasta obtener respuestas. "No vamos a descansar hasta saber qué pasó, sea cual sea el resultado", afirmó uno de sus hermanos.

    Mientras tanto, han iniciado una recaudación de fondos para cubrir los costos del operativo, en medio de la incertidumbre y la esperanza de encontrar al joven dominicano desaparecido en aguas sudafricanas.

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