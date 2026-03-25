Haitiano pierde ciudadanía estadounidense por fraude durante su naturalización

Joff Stenn Wroy Philossaint, de 25 años, fue despojado de su ciudadanía tras comprobarse su participación en un esquema de fraude. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano estadounidense, nacido en Haití, fue despojado oficialmente de su ciudadanía tras comprobarse que ocultó su participación en un fraude millonario mientras realizaba su proceso de naturalización, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El implicado, identificado como Joff Stenn Wroy Philossaint, de 25 años y residente en Florida, perdió su ciudadanía el pasado 23 de febrero de 2026 por orden judicial.

La decisión se produjo luego de que las autoridades determinaran que el individuo mintió deliberadamente durante su entrevista de naturalización, al negar cualquier implicación en actividades delictivas.

Fraude millonario en la naturalización

De acuerdo con las investigaciones lideradas por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Philossaint ya estaba involucrado en un esquema fraudulento en el momento en que solicitaba la ciudadanía estadounidense.

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El fraude consistía en la obtención ilícita de préstamos federales destinados a mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19, alcanzando cifras de millones de dólares.

Las autoridades señalaron que el acusado habría proporcionado información falsa durante su entrevista jurada, lo que le permitió obtener la ciudadanía, pero tras descubrirse las irregularidades, se inició un proceso legal que culminó con la revocación de su estatus.

Consecuencias legales y deportación

El ICE destacó su participación en la investigación y reiteró su compromiso de identificar y procesar a individuos que obtengan beneficios migratorios mediante fraude o engaño.

El haitiano Joff Stenn Wroy Philossaint ha sido despojado de su ciudadanía de EE.UU. tras ocultar que él defraudó por millones de $ a programas de ayuda por COVID-19 durante el proceso de naturalización.



ICE HSI se enorgullece de haber formado parte del equipo de investigación. pic.twitter.com/nQnjt8TxCI — ICE en Español (@ICEespanol) March 24, 2026

Philossaint actualmente cumple una condena en prisión y, una vez finalizada, podría enfrentar un proceso de deportación hacia su país de origen.

Las autoridades subrayaron que este caso envía un mensaje claro sobre las consecuencias de falsear información en procesos migratorios, especialmente cuando se trata de delitos federales vinculados a fondos públicos.