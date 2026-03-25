La historia de la dominicana que fue pieza clave en el deshielo de Cuba y EE. UU. en la era Obama llega al teatro

La historia de Julissa Reynoso, la dominicana que jugó un papel determinante en el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante la administración de Barack Obama, ha llegado a los escenarios de Nueva York con la obra Public Charge.

El montaje pone especial énfasis en su participación en uno de los hitos diplomáticos más relevantes de las últimas décadas: el anuncio del 17 de diciembre de 2014, cuando Obama comunicó la reapertura de relaciones con Cuba tras más de medio siglo de ruptura. En ese proceso, Reynoso, entonces asesora del Departamento de Estado, tuvo un rol clave en los primeros acercamientos entre ambos países.

Reynoso, que en el 2024 renunció a su cargo como embajadora de Estados Unidos en España para apoyar al presidente Joe Biden en su campaña electoral del 2024, nació en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal y a los siete años se mudó a El Bronx.

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, y un Juris Doctor de la Universidad de Columbia y tiene un máster en Política y Economía del Desarrollo de la Universidad de Cambridge.

A sus 34 años, la dominicana ya había asumido el cargo de asesora en asuntos relacionados con el Caribe y Centroamérica para el Departamento de Estado de Estados Unidos cuando Hillary Clinton era la líder de la diplomacia estadounidense.

En el 2012, fue confirmada como embajadora de Estados Unidos en Uruguay. Durante la administración de Biden trabajó como jefa de Gabinete de la primera dama Jill Biden antes de ser nominada como embajadora en España.

Sobre la obra

La puesta en escena, que se presenta en el The Public Theater de Nueva York hasta el 12 de abril, recorre en 110 minutos la trayectoria de Reynoso, desde su llegada como niña inmigrante a Estados Unidos hasta convertirse en una influyente figura de la política exterior estadounidense.

La obra muestra cómo, más allá de los acuerdos oficiales, la apertura de las relaciones de Cuba y EE. UU. comenzó con contactos discretos entre diplomáticos, en los que Reynoso participó activamente, incluso durante la crisis del terremoto en Haití, junto a figuras cercanas a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Escrita por la propia Reynoso junto al dramaturgo Michael J. Chepiga y dirigida por Doug Hughes, la pieza también retrata su ascenso profesional en Estados Unidos.

El significado de Public Charge

El título de la obra, Public Charge, hace referencia a un término legal utilizado por un agente migratorio cuando Reynoso llegó a Estados Unidos en 1982, al advertir que la niña podría convertirse en una "carga pública". La historia, sin embargo, gira en torno a la ironía de ese momento, mostrando cómo aquella niña terminó influyendo en decisiones de alto nivel en la política internacional.

La narrativa se concentra en los años entre 2009 y 2014, periodo en el que se gestó el acercamiento entre Washington y La Habana, y en el que también intervinieron líderes como José Mujica, quien aparece representado en la obra.

Más allá del episodio diplomático, la producción también dialoga con el presente, en medio de un contexto de tensiones renovadas entre ambos países y un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.