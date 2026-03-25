Aeropuertos de EE. UU. enfrentan crisis a 40 días del cierre del Departamento de Seguridad Nacional

Pasajeros caminan en un aeropuerto de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Los viajeros aéreos en Estados Unidos están experimentando los tiempos de espera más largos registrados bajo la Administración de Seguridad en el Transporte, en medio de una crisis de financiamiento que amenaza con agravar aún más la situación e incluso obligar al cierre de aeropuertos.

Así lo advirtió ante el Congreso la directora interina del organismo, Ha Nguyen McNeill, quien describió un panorama crítico para los trabajadores de seguridad aeroportuaria, muchos de los cuales llevan semanas sin recibir salario.

"Esta es una situación grave", afirmó McNeill, al detallar que empleados enfrentan facturas acumuladas, avisos de desalojo e incluso recurren a la donación de plasma o a segundos empleos para poder subsistir.

Estancamiento político sin salida clara

La crisis ocurre en el día 40 del estancamiento presupuestario que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, sin que demócratas y republicanos logren un acuerdo para restablecer el financiamiento.

El conflicto gira en torno a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, especialmente las deportaciones masivas, que los demócratas buscan limitar como condición para aprobar los fondos.

Una propuesta reciente de los republicanos plantea financiar gran parte del DHS, pero excluye áreas clave como las operaciones de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el centro de la disputa.

Líderes demócratas como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries han insistido en la necesidad de cambios más profundos, mientras que los republicanos advierten que la falta de acuerdo pone en riesgo la seguridad nacional.

Aeropuertos bajo presión

El impacto ya se siente en los aeropuertos. Según McNeill, más de 480 agentes de seguridad han renunciado durante el cierre parcial del gobierno, mientras que en algunas terminales las ausencias superan el 40 %.

Esto ha provocado largas filas y retrasos significativos. En el George Bush Intercontinental Airport, pasajeros han reportado esperas de hasta cuatro horas, debido a la reducción del personal disponible.

Además, la funcionaria alertó sobre un aumento de más del 500 % en agresiones contra agentes de la TSA desde el inicio de la crisis.

Riesgos adicionales

La situación podría agravarse si no se alcanza pronto un acuerdo político. Autoridades aeroportuarias advierten que los tiempos de espera seguirán aumentando y que algunas operaciones podrían verse comprometidas.

A esto se suma la preocupación por otros organismos, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, cuyo fondo de ayuda para desastres se está agotando rápidamente, lo que podría afectar su capacidad de respuesta ante emergencias.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa tanto para los viajeros como para miles de trabajadores federales, en medio de una crisis que no muestra señales inmediatas de solución