Senado busca acuerdo urgente para poner fin al cierre del Departamento de Seguridad Nacional

Fotografía de archivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). ( FUENTE EXTERNA )

Bajo creciente presión, senadores de Estados Unidos avanzaron este jueves en el debate de una última propuesta para poner fin al bloqueo presupuestario que mantiene parcialmente paralizado al gobierno, afecta los aeropuertos y pone en riesgo el sustento de miles de trabajadores.

El estancamiento, que ya se extiende por 41 días, ha impactado de forma directa las operaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), con retrasos, ausencias laborales y advertencias sobre posibles cierres en terminales aéreas.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, confirmó que presentó una nueva oferta a los demócratas, aunque sin revelar detalles.

"Ya basta... esperemos que esto se resuelva pronto", declaró.

La propuesta surge luego de que una votación preliminar no lograra avanzar un plan anterior. Las nuevas negociaciones se desarrollan a puerta cerrada, con un grupo bipartidista trabajando en los ajustes finales.

Tensión por inmigración

El principal punto de conflicto sigue siendo la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Los demócratas exigen mayores límites a las acciones de agencias como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, incluyendo reglas más estrictas en redadas y operativos.

Los republicanos, por su parte, han ofrecido medidas parciales, como el financiamiento para el uso de cámaras corporales por parte de agentes, pero han rechazado otras demandas, como la obligación de portar identificación visible, evitar el uso de mascarillas y restringir operativos en lugares sensibles como escuelas e iglesias.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, insistió en la necesidad de cambios sustanciales.

"Hemos estado hablando de reformas del ICE desde el primer día", afirmó.

Impacto en aeropuertos

El cierre de fondos ha tenido consecuencias visibles en el sistema aeroportuario. En algunos aeropuertos, más del 40% del personal de la TSA ha faltado a sus turnos, mientras cientos de agentes han renunciado.

A nivel nacional, más del 11% de los empleados programados no se presentaron a trabajar en una jornada reciente, según el Departamento de Seguridad Nacional.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, pasajeros reportaron pérdidas de vuelos tras largas filas en los controles de seguridad.

Presión desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump ha elevado el tono, advirtiendo que podría tomar medidas extraordinarias, como desplegar la Guardia Nacional en aeropuertos.

"Deben poner fin a este cierre de inmediato o tendremos que tomar medidas drásticas", afirmó durante una reunión de gabinete.

Aunque inicialmente respaldó una propuesta republicana, luego se mostró insatisfecho con los avances y ha dejado la resolución en manos del Congreso.

Negociaciones en curso

Un grupo de más de diez senadores de ambos partidos continúa negociando los términos finales, mientras crece la urgencia ante la inminente pausa legislativa por las vacaciones de primavera.

El senador demócrata Mark Warner advirtió que no habrá avances en otros temas hasta resolver la crisis.

"Todos sabemos que no avanzaremos hasta que esto se solucione", señaló.

Cualquier acuerdo requerirá concesiones de ambos lados, en medio de divisiones internas tanto entre demócratas como republicanos.

Por ahora, no hay una fecha definida para una votación final, pero la presión política y económica aumenta para lograr un acuerdo en los próximos días.