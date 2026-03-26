La exembajadora de Estados Unidos en España y Uruguay, Julissa Reynoso, presentó la noche del miércoles la obra Carga Pública, inspirada en su trayectoria en la política estadounidense y en su llegada a El Bronx cuando apenas tenía siete años.

La puesta en escena contó con la presencia de la ex primera dama Hillary Clinton, quien también se desempeñó como secretaria de Estado durante la administración de Barack Obama. Reynoso trabajó directamente con Clinton cuando fungía como asesora en asuntos relacionados con el Caribe y Centroamérica en el Departamento de Estado.

La dominicana, oriunda de Salcedo, fue pieza clave en uno de los hitos diplomáticos más relevantes de las últimas décadas: el anuncio del 17 de diciembre de 2014, cuando Obama comunicó la reapertura de relaciones con Cuba tras más de medio siglo de ruptura, momento que también es representado en la obra.

Reynoso, quien en 2024 renunció a su cargo como embajadora de Estados Unidos en España para apoyar al presidente Joe Biden en su campaña electoral, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard.

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Presentación y detalles de la obra Carga Pública

También obtuvo un Juris Doctor en la Universidad de Columbia y cuenta con una maestría en Política y Economía del Desarrollo por la Universidad de Cambridge.

La obra se presenta en el Teatro Público de Nueva York y estará en cartelera hasta el próximo 15 de abril.