Auxiliar de vuelo de American Airlines desaparece misteriosamente durante escala en Colombia

Un auxiliar de vuelo de American Airlines desapareció en Colombia durante lo que debía ser una escala rutinaria, lo que ha activado una búsqueda urgente y mantiene en alerta a sus compañeros y familiares.

Se trata de Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, residente en Dallas-Fort Worth, quien llegó a Medellín la noche del sábado en un vuelo procedente de Miami, según reportes locales. Es de origen salvadoreño.

El tripulante tenía previsto pasar la noche junto a su equipo antes de abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos la madrugada del domingo. Sin embargo, nunca regresó al aeropuerto.

Las autoridades informaron que la última vez que fue visto fue en el sector de La América, durante la madrugada del domingo, una zona principalmente residencial y poco vinculada a la actividad turística. A partir de ese momento, su paradero se volvió incierto, obligando a los investigadores a reconstruir su ruta con información limitada.

Últimos momentos de Eric Fernando Gutiérrez Molina

El caso tomó un giro más inquietante luego de que un amigo cercano, Sharom Gil, revelara a medios locales que Molina habría salido de fiesta, tras lo cual fue encontrado desorientado y trasladado a un centro médico. No obstante, no se ha podido establecer con precisión cuándo ocurrió ese episodio ni cómo volvió a desaparecer.

La última pista del auxiliar de vuelo fue un mensaje enviado en horas de la madrugada en el que compartía su ubicación en un alojamiento tipo Airbnb en el sector de El Poblado, a unos 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Ante la creciente preocupación, amigos y compañeros han interpuesto denuncias por desaparición tanto en Dallas como en Medellín. La aerolínea también notificó a la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Reacciones y apoyo en la búsqueda

En un comunicado ofrecido a NBC 5, American Airlines aseguró que colabora activamente con las autoridades locales en la investigación y que brinda apoyo a la familia del empleado.

Por su parte, la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales indicó que respalda todos los esfuerzos para localizar a su compañero desaparecido.

Expertos señalan que, aunque este tipo de casos no es inusual, el paso del tiempo sin noticias aumenta la preocupación. Arturo Fontes, con casi tres décadas de experiencia en investigaciones de este tipo, explicó que las autoridades suelen rastrear los últimos lugares visitados, revisar cámaras de seguridad y analizar la actividad del teléfono móvil para determinar el paradero.

"Normalmente se revisa el último lugar donde estuvo, ya sea un bar o restaurante, y luego se analizan las cámaras y el teléfono para ubicar su última localización", indicó.

Hasta el momento, el paradero de Molina sigue siendo desconocido.