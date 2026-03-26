Drones del crimen organizado transforman el cruce ilegal en la frontera sur de EE. UU.

Agentes de la Patrulla Fronteriza, división de Búsqueda y Rescate, en McAllen Texas Estados Unidos. ( DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA )

El uso de drones por parte de redes de tráfico de personas se ha convertido en uno de los principales desafíos operativos en la frontera sur de Estados Unidos, según reveló Oscar Escamilla, jefe de operaciones del sector Río Grande de la Customs and Border Protection (CBP), durante un encuentro con periodistas latinoamericanos.

El funcionario explicó que las estructuras criminales están sustituyendo a los tradicionales "coyotes" por drones, utilizados para vigilar movimientos de agentes y guiar grupos de migrantes a través del río Bravo sin acompañamiento humano.

"Ahora los grupos cruzan solos, guiados por drones. Eso nos preocupa porque, si alguien necesita ayuda, no hay nadie que pueda asistirlo", afirmó Escamilla.

Cruces sin guía: mayor riesgo para los migrantes

El jefe fronterizo detalló que esta modalidad incrementa el peligro en la travesía, ya que elimina la figura del guía que, en algunos casos, prestaba asistencia básica durante el cruce.

Indicó que esta práctica se ha expandido progresivamente y ya no se limita a puntos específicos, sino que se observa en múltiples zonas del sector Río Grande.

Además, explicó que los drones no solo dirigen a los migrantes, sino que también cumplen funciones tácticas para eludir la vigilancia.

Estrategia criminal: drones para distraer los agentes

Escamilla reveló que en varias áreas se han detectado dos y hasta tres drones operando simultáneamente, lo que sugiere una estrategia deliberada para saturar la capacidad de respuesta de los agentes.

Según explicó, los traficantes utilizan estos dispositivos para distraer a las autoridades en un punto mientras intentan introducir otros grupos por zonas vulnerables de la frontera.

"Usan drones no solo para vigilar, sino para distraer. Mientras un grupo llama la atención, otros intentan cruzar", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-110613-am-a6235aa5.jpeg Oscar Escamilla jefe de división de operaciones Valle del Río Grande, Mcallen Texas Estados Unidos (DIARIO LIBRE/JOSÉ ZAPATA)

Limitaciones legales para interceptar drones

El funcionario también advirtió que existen restricciones legales que limitan la capacidad de las autoridades estadounidenses para neutralizar estos dispositivos.

Solo pueden actuar cuando el dron cruza hacia territorio estadounidense, pero en la mayoría de los casos los operadores permanecen del lado mexicano, utilizando la altura de vuelo para observar y dirigir sin violar directamente el espacio controlado.

Esta situación, explicó, crea un vacío operativo que está siendo aprovechado por las organizaciones criminales.

Refuerzo tecnológico y humano en la frontera

Ante esta nueva amenaza, la CBP ha intensificado la capacitación de sus agentes para detectar drones y ha desplegado sensores a lo largo de las 277 millas del río que cubre el sector.

Escamilla destacó que, pese al avance tecnológico, el recurso más efectivo sigue siendo la presencia humana.

"El mejor sensor sigue siendo el agente en el terreno", aseguró.

Amplio despliegue territorial y militar

El sector Río Grande abarca más de 37,000 millas cuadradas, incluyendo 34 condados y 277 millas de frontera fluvial entre México y Estados Unidos, desde la desembocadura del río en Matamoros hasta la presa Falcón.

En esta zona operan más de 3,300 agentes federales, apoyados por cerca de 2,000 soldados enviados por el Departamento de Defensa para reforzar la seguridad.

Asimismo, cuentan con nueve estaciones, dos puntos de inspección en carreteras principales y más de 115 millas de muro fronterizo.

Aumento de muertes pese a menor flujo

Aunque el número de cruces ha disminuido, Escamilla alertó sobre un incremento en las muertes de migrantes, especialmente en zonas cercanas a puntos de inspección donde intentan evadir controles.

En lo que va de año se han recuperado 15 cuerpos, frente a ocho en el mismo período anterior, algunos de ellos en estado avanzado de descomposición.

También informó que los rescates han disminuido a 110 casos, comparados con más de 400 el año pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-110614-am-1e816a83.jpeg Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a un grupo de migrantes. (DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA)

Presencia disuasiva y devoluciones inmediatas

El funcionario subrayó que la mayor presencia de agentes en el terreno ha sido clave para disuadir los cruces ilegales.

Explicó que muchos migrantes optan por regresar antes de cruzar al detectar vigilancia activa, con cerca de 6,000 casos de "retornos voluntarios" en la frontera, frente a 14,000 del año anterior.

Además, reiteró que todos los migrantes detenidos son devueltos a sus países de origen o a México, en el marco de acuerdos bilaterales vigentes.

"El uso de drones es un problema creciente. Nos indica dónde intentarán cruzar, pero también evidencia cómo el crimen se está adaptando con tecnología", afirmó Oscar Escamilla.

Las cifras en sector del Valle Rio Grande

Detenciones: de más de 38,000 a unos 8,000 migrantes en el año fiscal actual.

Rescates: de más de 400 a 110 casos.

Retornos voluntarios (personas que desisten de cruzar y regresan al lado mexicano al ver presencia de agentes): de cerca de 14,000 a unos 6,000.

Muertes: aumento de 8 a 15 cuerpos recuperados.

Personal desplegado: más de 3,300 agentes federales y cerca de 2,000 militares.

Cobertura: 277 millas de frontera y más de 37,000 millas cuadradas bajo control de la Customs and Border Protection, en el sector dirigido por Oscar Escamilla.

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