Dominicano oriundo de San Juan es electo concejal municipal en Francia

Edwin Sánchez, dominicano oriundo de San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Edwin Sánchez, oriundo del municipio Juan de Herrera, en la provincia San Juan, fue electo concejal municipal en Francia durante las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo.

Sánchez, quien reside desde hace varios años en el país europeo, obtuvo el cargo como parte de una lista ciudadana encabezada por Claude Aufort. La agrupación logró una amplia victoria al alcanzar 22 escaños en el consejo municipal, frente a seis obtenidos por la oposición.

De acuerdo con informaciones del consulado dominicano, se trata de la primera vez que un dominicano resulta electo en Francia mediante el voto popular.

Trayectoria y compromiso social de Edwin Sánchez

El nuevo concejal expresó su orgullo por representar a la comunidad dominicana en el exterior, en especial a su tierra natal, San Juan de la Maguana, una provincia de donde han surgido numerosos ciudadanos que han destacado tanto dentro como fuera del país.

Sánchez destacó que su trayectoria ha estado marcada por el trabajo social, con énfasis en iniciativas humanitarias y educativas. Desde Francia ha colaborado con proyectos en África, apoyando orfanatos, promoviendo la educación infantil y participando en la construcción de escuelas, así como en el respaldo a hogares que acogen a menores en situación de abandono.

Explicó además que su incursión en la política se dio a través de una lista de ciudadanos independientes, sin vínculos directos con partidos políticos tradicionales.

En el ámbito profesional, dirige una empresa de comunicación y producción audiovisual en Francia, y durante la campaña electoral se desempeñó como encargado de comunicación del equipo.

Sánchez tiene previsto asumir oficialmente sus funciones este viernes, durante la primera sesión del consejo municipal tras los comicios.