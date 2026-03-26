La foto de Austin Wells y su bebé vestida de dominicana que ha causado sensación

La esposa de Austin Wells, receptor de los New York Yankees, publicó este jueves una galería de imágenes con la que agradeció a la fanaticada dominicana el apoyo recibido durante el Clásico Mundial de Béisbol celebrado a inicios de mes en la ciudad de Miami.

Entre las fotografías, una se robó todas las miradas: una tierna imagen de Wells junto a su pequeña hija, vestida con un traje de "dominicanita".

"Siempre estaremos agradecidos por esta experiencia en familia... Conocimos a gente maravillosa y nos sentimos muy queridos y bienvenidos por una afición muy especial", escribió Caroline Nielson.

"Que Lucy haya podido vivir sus primeros partidos viendo a su padre jugar con tanta alegría y pasión por la República Dominicana es una verdadera bendición para nosotros y un recuerdo que atesoraremos para siempre", concluyó Nielson.

Emocionado por la publicación, Wells reaccionó: "Esas son mis chicas".

Wells y el Clásico

Durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol representando a la República Dominicana, el receptor de los Yankees habló en distintas ocasiones sobre sus raíces dominicanas y lo importante que era para él y su familia representar el país de su ascendencia materna.

"Cada día me siento más dominicano", expresó Wells, nacido en Arizona.

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