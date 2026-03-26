La foto de Austin Wells y su bebé vestida de dominicana que ha causado sensación
La pequeña Lucy, hija de Austin Wells, fue parte de la experiencia familiar en el Clásico Mundial de Béisbol, donde su padre representó a la República Dominicana
La esposa de Austin Wells, receptor de los New York Yankees, publicó este jueves una galería de imágenes con la que agradeció a la fanaticada dominicana el apoyo recibido durante el Clásico Mundial de Béisbol celebrado a inicios de mes en la ciudad de Miami.
Entre las fotografías, una se robó todas las miradas: una tierna imagen de Wells junto a su pequeña hija, vestida con un traje de "dominicanita".
"Siempre estaremos agradecidos por esta experiencia en familia... Conocimos a gente maravillosa y nos sentimos muy queridos y bienvenidos por una afición muy especial", escribió Caroline Nielson.
"Que Lucy haya podido vivir sus primeros partidos viendo a su padre jugar con tanta alegría y pasión por la República Dominicana es una verdadera bendición para nosotros y un recuerdo que atesoraremos para siempre", concluyó Nielson.
- Emocionado por la publicación, Wells reaccionó: "Esas son mis chicas".
Wells y el Clásico
Durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol representando a la República Dominicana, el receptor de los Yankees habló en distintas ocasiones sobre sus raíces dominicanas y lo importante que era para él y su familia representar el país de su ascendencia materna.
"Cada día me siento más dominicano", expresó Wells, nacido en Arizona.