María Lizardo: la dominicana que convirtió el servicio en transformación colectiva en Nueva York

En el corazón del Alto Manhattan, donde convergen historias de lucha, migración y esperanza, hay una figura que ha construido una red de apoyo capaz de transformar destinos. Su nombre es María Lizardo, y su historia no se mide solo en cargos o reconocimientos, sino en los cientos de miles de vidas que han encontrado rumbo gracias a su labor.

Todo comenzó con una vocación clara: servir. Como trabajadora social, Lizardo entendió desde temprano que el cambio real no ocurre desde la distancia, sino caminando junto a las comunidades. En 1998, se incorporó a NMIC como directora de Servicios Sociales. Lo que parecía un paso profesional más terminó convirtiéndose en una misión de vida.

Con el paso de los años, su liderazgo creció junto a la organización. Hoy, como directora ejecutiva, ha impulsado una transformación profunda: NMIC no solo brinda servicios, sino que abre caminos y genera oportunidades.

Bajo su dirección, la organización se ha consolidado como un pilar para miles de familias inmigrantes y de bajos ingresos, atendiendo a decenas de miles de residentes cada año en áreas esenciales como vivienda, educación, desarrollo económico y acceso a la justicia.

Liderazgo y compromiso con la comunidad

Pero lo que distingue a María Lizardo no es solo su capacidad de gestión, sino su forma de liderar: cercana, humana y profundamente comprometida. Para ella, cada programa tiene un rostro y cada estadística cuenta una historia. Es en ese encuentro entre datos y personas donde su trabajo cobra verdadero sentido.

Su impacto, sin embargo, va más allá de una sola institución. Lizardo ha extendido su voz y su visión a múltiples espacios de incidencia social. Desde juntas directivas hasta coaliciones comunitarias, su presencia es constante allí donde se toman decisiones que afectan a los más vulnerables. Su liderazgo no busca protagonismo, sino resultados.

Lucha contra la violencia de género

Uno de los capítulos más poderosos de su trayectoria está ligado a la lucha contra la violencia de género. Como cofundadora de New York Latinas Against Domestic Violence, ha sido parte de un movimiento que no solo denuncia, sino que honra y acompaña. La Brides´ March, esa caminata cargada de memoria y dignidad, es reflejo de su convicción: que ninguna historia de violencia debe quedar en silencio.

Esa misma convicción la ha llevado a colaborar con la Fiscalía de Manhattan, aportando su experiencia para fortalecer la protección de sobrevivientes. Porque para Lizardo, la justicia no es solo un concepto; es una práctica diaria.

En 2025, su liderazgo fue reconocido con el Women of Distinction Award del Senado del Estado de Nueva York, un honor importante, sí, pero que apenas alcanza a reflejar la magnitud de su impacto real.

Porque el verdadero legado de María Lizardo no se encuentra en los premios, sino en las comunidades que hoy son más fuertes, en las familias que encontraron estabilidad cuando todo parecía perdido, y en las voces que, gracias a su trabajo, finalmente fueron escuchadas.

En una ciudad que nunca se detiene, María Lizardo ha demostrado que el cambio más poderoso se construye día a día, con empatía, firmeza y una profunda convicción en el poder de la gente. Ese es, quizás, su mayor legado.