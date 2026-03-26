Trump dice que ordenará el pago de trabajadores de seguridad de los aeropuertos de EE. UU.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que ordenaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagar a los oficiales encargados de los controles de seguridad en los aeropuertos del país, donde hay largas filas por una parálisis presupuestaria parcial en el Congreso.

Acciones oficiales para resolver la crisis en aeropuertos

Muchos empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los aeropuertos del país llevan semanas sin recibir su sueldo completo.

"Voy a firmar una orden instruyendo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que pague de inmediato a nuestros agentes de la TSA a fin de abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"No es algo fácil de hacer, ¡pero lo voy a hacer!", añadió el republicano.

En un país donde viajar en avión es muy habitual, las imágenes de filas que pueden alcanzar varias horas para pasar los controles de seguridad antes de las puertas de embarque acaparan la atención de los medios.

Impacto de la parálisis presupuestaria en la seguridad aérea

Desde el 14 de febrero, la financiación del DHS, del que depende la TSA, está congelada por el profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre prácticas de la policía de inmigración (ICE), muy cuestionadas por los demócratas.

Esto impide el pago de los salarios de los agentes de la TSA. El absentismo y las dimisiones se han disparado, lo que reduce el personal disponible.

El gobierno de Donald Trump desplegó el lunes agentes de ICE en más de una decena de aeropuertos para ayudar a los agentes de la TSA e intentar reducir las filas.

Trump dio a entender que recurriría a sus poderes de emergencia como presidente para autorizar el pago al personal de la TSA.

Sin embargo, sigue sin estar claro cómo podría hacerlo, dado que la facultad de disponer de los fondos corresponde al Congreso según la Constitución de Estados Unidos.

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