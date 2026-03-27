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embajadora de EE. UU en RD
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Embajadora de EE. UU. disfruta un viernes "a modo dominicano" en un colmado del Distrito Nacional

Leah F. Campos compartió con ciudadanos en un ambiente típico del país

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    Embajadora de EE. UU. disfruta un viernes "a modo dominicano" en un colmado del Distrito Nacional
    La embajadora Leah F. Campos disfrutando del buen ambiente "a modo dominicano" en un colmado del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana compartió este viernes en sus redes sociales una publicación en la que muestra a la embajadora Leah F. Campos disfrutando del buen ambiente "a modo dominicano" en un colmado del Distrito Nacional.

    En las imágenes difundidas, la diplomática aparece sonriente y relajada mientras comparte con varias personas en el negocio La Venganza, ubicado en el sector Don Bosco de la capital.

    RELACIONADAS

    Participación del equipo político de la Embajada

    El mensaje que acompaña las fotografías resalta: "¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Qué mejor manera de que nuestra embajadora Leah F. Campos disfrute un buen tiempo en modo dominicano, en un colmado, disfrutando la música y el buen ambiente".

    La publicación también indica que Campos estuvo acompañada por Ali Nadir, consejero político de la Embajada de los Estados Unidos, junto al equipo de la sección política, con quienes compartió "un espacio representativo de la cultura dominicana".

    • La Embajada concluyó su mensaje agradeciendo la hospitalidad del país: "¡Gracias Dominicana por mostrar lo mejor de su gente!".
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