JetBlue aumentará vuelos entre Fort Lauderdale y Santo Domingo a partir de julio

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( AFP )

La aerolínea JetBlue Airways anunció un incremento en la frecuencia de sus vuelos entre Fort Lauderdale y Santo Domingo, como parte de la expansión de sus operaciones en el sur de Florida.

A partir del 9 de julio de 2026, la compañía sumará una nueva frecuencia diaria en esta ruta, pasando a operar dos vuelos al día entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ).

La medida busca responder a la alta demanda de pasajeros entre ambas ciudades, una de las conexiones más activas entre Estados Unidos y la República Dominicana, utilizada tanto por turistas como por la diáspora dominicana.

Expansión de operaciones de JetBlue en Fort Lauderdale

Este aumento forma parte de un plan más amplio de crecimiento de JetBlue en Fort Lauderdale, donde la aerolínea también anunció nuevas rutas y más frecuencias hacia otros destinos en Estados Unidos y el Caribe.

"Seguimos fortaleciendo nuestra red en Fort Lauderdale con más opciones para nuestros clientes, especialmente en rutas de alta demanda", indicó Daniel Shurz, vicepresidente sénior de ingresos, red y planificación empresarial de la aerolínea.