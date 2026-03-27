Savannah Guthrie regresará al programa "Today" tras desaparición de su madre

La presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie junto a su madre Nancy Guthrie quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

La presentadora de televisión Savannah Guthrie anunció que retomará sus labores en el programa matutino de NBC, "Today", el próximo 6 de abril, luego de una ausencia de dos meses marcada por la desaparición de su madre, de 84 años.

Durante una entrevista emitida el viernes, Guthrie expresó que su regreso estará guiado por una actitud de resiliencia: "La alegría será mi forma de protestar", afirmó.

Su excompañera en el programa, Hoda Kotb, confirmó la fecha de retorno tras la emisión de la conversación, en la que la periodista reconoció que le resulta difícil imaginar volver a un espacio de ligereza en medio de la situación que atraviesa.

"No puedo regresar e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo no volver, porque es mi familia", dijo Guthrie. "Quiero sonreír, y cuando lo haga será genuino. Mi alegría será mi respuesta. Y estar allí es algo que me da alegría; cuando no sea así, también lo diré".

Desaparición de Nancy Guthrie

Su madre, Nancy Guthrie, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero. Las autoridades creen que pudo haber sido secuestrada o retenida contra su voluntad. El FBI difundió imágenes de vigilancia en las que aparece un hombre enmascarado frente a la residencia de la familia en Tucson la noche de su desaparición.

La familia ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que permita dar con su paradero.

Revelaciones sobre la desaparición

En otra parte de la entrevista, emitida el jueves, Guthrie reveló que tanto ella como sus hermanos descartaron desde el inicio que se tratara de una desaparición voluntaria. Indicó que en la vivienda se encontraron señales alarmantes, como puertas abiertas, rastros de sangre en la entrada y una cámara de seguridad arrancada.

Según explicó, su hermano sospechó de inmediato que su madre había sido secuestrada con fines de rescate. Aunque algunos de los mensajes recibidos posteriormente resultaron ser falsos, la presentadora señaló que cree que al menos dos de ellos eran auténticos, lo que ha hecho la situación aún más desconcertante.

Guthrie también admitió que no pueden confirmar si el secuestro está relacionado con su notoriedad pública, aunque reconoció que esa posibilidad resulta "demasiado difícil de asimilar"