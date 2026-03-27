El Senado de EE. UU. avanza para poner fin al caos en aeropuertos

TSA trabaja sin cobrar y las filas se multiplican. ( FUENTE EXTERNA )

Los senadores de Estados Unidos alcanzaron el viernes un acuerdo para poner fin a la parálisis presupuestaria parcial que está provocando largas demoras en los aeropuertos del país debido a la falta de personal de seguridad.

Una interrupción parcial en la financiación del gobierno ha dejado al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargado de inspeccionar pasajeros, equipaje y carga, trabajando sin cobrar desde mediados de febrero.

Los aeropuertos de varias ciudades han advertido a los viajeros que deben llegar horas antes de lo habitual debido a las largas filas en los controles de seguridad.

La disputa por la financiación gira en torno a las exigencias de la oposición demócrata de reformar la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), criticada por sus tácticas agresivas contra inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones a inicios de este año.

Los senadores lograron ponerse de acuerdo y aprobaron un proyecto de ley poco después de las 2:00 de la madrugada para financiar todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excepto el ICE y la Patrulla Fronteriza, para 2026.

El proyecto de ley proporcionaría fondos para la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, entre otros organismos.

Acciones legislativas y reacciones políticas

Ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Más de 300 empleados de la TSA han renunciado y las ausencias no programadas se han disparado desde que comenzó el impasse presupuestario, lo que ha provocado amplias demoras en los viajes y ha creado dificultades en los aeropuertos para inspeccionar a los pasajeros.

El gobierno federal comenzó a desplegar agentes del ICE para ayudar en la seguridad aeroportuaria, lo que suscitó fuertes críticas de demócratas, activistas de derechos humanos y algunos republicanos, quienes advierten que el personal del ICE no está capacitado para ese tipo de trabajo y que se corre el riesgo de agravar las tensiones en entornos ya de por sí estresantes.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que firmaría un decreto para intentar desbloquear el pago al personal de seguridad aeroportuaria.