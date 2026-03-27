Donald Trump revela detalles sobre la relación de JFK Jr. y Carolyn Bessette

John F. Kennedy Jr. y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes haber sido testigo cercano de la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, recordando episodios de discusiones y reconciliaciones durante visitas de la pareja a su residencia de Mar-a-Lago.

Durante una intervención en el programa "The Five" de Fox News, el mandatario relató que ambos mantenían una relación intensa, en la que alternaban desacuerdos con muestras de afecto.

La conversación surgió a propósito de la atención que ha generado la producción televisiva "Love Story", centrada en la historia de la pareja. En ese contexto, Trump aseguró que conocía a Kennedy Jr. y que, pese a sus desacuerdos ocasionales, la relación entre ambos era cercana.

Según recordó, el hijo del expresidente John F. Kennedy lo incluyó en la portada de la revista política "George", que dirigió entre 1995 y 1999, lo que, a su juicio, reflejaba la buena relación que mantenían.

Visitas a Mar-a-Lago y la opinión de Trump sobre el futuro político de Kennedy Jr.

Trump también señaló que Kennedy Jr. y Bessette-Kennedy visitaban con frecuencia Mar-a-Lago, donde —según su versión— protagonizaban discusiones menores que luego derivaban en reconciliaciones.

El mandatario consideró además que, de haber vivido, Kennedy Jr. habría tenido posibilidades de llegar a la presidencia de Estados Unidos, debido a su popularidad.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy fallecieron en 1999 en un accidente aéreo frente a la costa de Martha´s Vineyard. De acuerdo con la investigación oficial, la causa fue un error del piloto asociado a desorientación espacial. Kennedy tenía 38 años y Bessette-Kennedy 33.