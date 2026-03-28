Manifestaciones anti-Trump recorren Estados Unidos y traspasan fronteras

Un movimiento llamado "No Kings" (Sin Reyes) ( FUENTE EXTERNA )

Grandes multitudes protestaron el sábado en Estados Unidos y otros países contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas por su estilo autoritario de gobernar, sus duras políticas migratorias y la guerra con Irán.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado "No Kings" (Sin Reyes), la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Los organizadores esperaban a millones de personas en las calles de grandes ciudades y pequeños pueblos, manifestándose contra todo, desde redadas migratorias y altos precios al consumidor hasta la guerra contra Irán que Trump lanzó junto con Israel.

En Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, decenas de miles de manifestantes se congregaron, entre ellos el actor ganador del Óscar Robert De Niro, un frecuente crítico de Trump.

De Niro calificó al presidente como "una amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad".

Las protestas se desarrollaron de costa a costa, desde Atlanta hasta San Diego, y se esperaba que los habitantes de Alaska también se sumaran más tarde a las movilizaciones.

"Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo", declaró a la AFP en Atlanta Marc McCaughey, un veterano militar de 36 años.

En Washington los manifestantes cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles en años pasados.

Trump se encuentra en Florida durante el fin de semana.

El clima anti-Trump ha traspasado las fronteras de Estados Unidos, con manifestaciones el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo un fuerte despliegue policial.

"No queremos un mundo gobernado por reyes... que toman decisiones desde las alturas", afirmó Andrea Nossa, un investigador nacido en Milán de 29 años.

Expectativa por cifras récord

En la primera manifestación "No Kings", en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas según los organizadores.

Se espera ahora una movilización aún mayor, dado el bajo índice de aprobación de Trump - en torno al 40% - y las elecciones de mitad de mandato en noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras legislativas.

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento "Make America Great Again" (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con igual intensidad.

Sus detractores cuestionan su propensión a gobernar mediante decretos ejecutivos, su uso del Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores, su negación del cambio climático o su ofensiva contra los programas de diversidad racial y de género.

A ello se suma su reciente gusto por hacer alarde del poderío militar estadounidense tras una campaña en la que se presentó como un hombre de paz.

"Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra", afirmó Naveed Shah, de Common Defense, una asociación de veteranos que forma parte del movimiento "No Kings".

"En casa, hemos sido testigos de cómo ciudadanos fueron asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Hemos visto familias destrozadas y comunidades de inmigrantes convertidas en blanco de ataques. Todo en nombre de un solo hombre que intenta gobernar como un rey", agregó.

Springsteen en Minnesota

Los organizadores afirman que hay más de 3.000 manifestaciones programadas en las principales ciudades, así como en zonas suburbanas y rurales; incluso en la localidad de Kotzebue, en Alaska, encima del círculo polar ártico.

Minnesota se convertirá en un punto de atención clave, meses después de haberse convertido en la "zona cero" del debate nacional en torno a la violenta represión migratoria impulsada por Trump.

El legendario rockero Bruce Springsteen, feroz crítico del presidente, interpretó su canción "Streets of Minneapolis" en la ciudad gemela de St. Paul, la capital de ese estado norteño, donde se congregaron miles de personas.

Se trata de una balada que compuso y grabó en 24 horas en memoria de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron abatidos por agentes federales durante operativos de la policía migratoria de Trump en la ciudad.

"Su valentía, su sacrificio y sus nombres no serán olvidados", dijo Springsteen el sábado antes de ponerse a cantar.

Los organizadores indican que dos tercios de las personas que tienen previsto manifestarse este sábado no residen en las grandes ciudades, las cuales suelen ser bastiones demócratas.