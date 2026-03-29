Embajada de EE. UU. en el país y Sistema 9-1-1 impulsan cooperación tecnológica con NVIDIA

La delegación dominicana estuvo encabezada por el director ejecutivo del 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, quien sostuvo reuniones con ejecutivos de NVIDIA, incluyendo a la vicepresidenta de Iniciativas Globales de Inteligencia Artificial, Calista Redmond. ( FUENTE EXTERNA )

Con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 participó en la conferencia internacional NVIDIA GTC 2026, celebrada en San José, California, Estados Unidos

Como parte de esta iniciativa, el Sistema 9-1-1 participó en la conferencia internacional NVIDIA GTC 2026, celebrada en San José, California, Estados Unidos, donde se presentaron avances en inteligencia artificial y su aplicación en áreas clave como la seguridad y la respuesta a emergencias.

Alianza estratégica para la modernización tecnológica

La delegación dominicana estuvo encabezada por el director ejecutivo del 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, quien sostuvo reuniones con ejecutivos de NVIDIA, incluyendo a la vicepresidenta de Iniciativas Globales de Inteligencia Artificial, Calista Redmond, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos orientados a la innovación tecnológica.

Esta participación se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y NVIDIA, con el respaldo de infraestructuras clave como NAP Caribe, lo que posiciona a la República Dominicana entre los países con acceso a mayores capacidades de procesamiento de datos, fortaleciendo su infraestructura digital y su capacidad para desarrollar soluciones avanzadas en inteligencia artificial.

Esta cooperación se desarrolla con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y forma parte de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la referida empresa tecnológica.

El convenio permitirá a la República Dominicana acceder a mayor capacidad de procesamiento de datos, apoyado por infraestructuras como NAP Caribe, fortaleciendo la transformación digital y posicionando al país como referente regional en inteligencia artificial aplicada a la gestión de emergencias.

El Sistema 9-1-1 continúa incorporando tecnologías de última generación, como analítica avanzada e inteligencia artificial, consolidándose como una de las plataformas de respuesta a emergencias más modernas de la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/whatsapp-image-2026-03-29-at-43603-pm1-7a3321f3.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades destacaron que esta iniciativa reafirma el compromiso conjunto de la República Dominicana y los Estados Unidos con la seguridad hemisférica, mediante el impulso de la innovación, el intercambio de conocimientos y la adopción de mejores prácticas en la protección ciudadana.