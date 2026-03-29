Trump asegura que EE.UU. "ya está trabajando" para controlar el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que ya están trabajando para arrebatar a Irán el control del estrecho de Ormuz, clave para la navegación y el comercio de petróleo desde el golfo Pérsico.

Trump ha concedido una entrevista telefónica al Canal 14 de la televisión israelí en la que le han preguntado si Estados Unidos tiene capacidad para tomar el control del estrecho de Ormuz. "Sí. Ya está pasando. Por su puesto", ha respondido.

Sin embargo, ha destacado la necesidad de que más países se impliquen en la ofensiva militar contra Irán. "Los países tienen que participar en la campaña", ha apuntado.

Trump considera que la presión sobre Irán está teniendo ya resultado. "Creo que quieren" llegar a un acuerdo. "Están suplicando. Cualquier que esté siendo destruido querría (un acuerdo), ¿verdad?", ha argumentado.

Asimismo ha destacado la estrecha relación que mantiene con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "No puede haber una mejor coordinación que esta. La coordinación es muy estrecha. Tenemos una buena relación. No puede ser mejor", ha subrayado.

El dirigente estadounidense ha valorado además la buena opinión que tiene entre la población israelí. "Quiero a Israel. Quiero a la gente de Israel y estoy muy orgulloso y feliz por su apoyo", ha indicado antes de destacar que tendría un 99 por ciento de apoyo.

"Una encuesta realizada esta mañana revela que tengo un 99 por ciento de apoyo. Nadie jamás ha tenido algo así, así que estoy muy orgulloso", ha reseñado sin citar la fuente de dicha encuesta.