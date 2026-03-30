Estanislao Ureña: El abuelo de 95 años que se montó por primera vez en un avión y viajó a Nueva York

Don Estanislao Ureña viajó en uno de los aviones de la aerolínea Arajet. ( FUENTE EXTERNA )

"No hay edad para ver realizado los sueños", así lo demostró el señor Estanislao Ureña Ramírez, quien logró cumplir su anhelo de viajar por primera vez fuera de la República Dominicana para reencontrarse con sus familiares en la ciudad de Nueva York.

El abuelo de 95 años pudo cumplir su deseo gracias a la iniciativa "Mi Primer Vuelo" de la aerolínea Arajet, cuyo objetivo es brindar la oportunidad a dominicanos que nunca han abordado un avión de vivir la experiencia de conocer otros países y culturas, promoviendo la conexión humana y el acercamiento entre familias.

Para don Estanislao, este vuelo fue el cumplimiento de un sueño largamente esperado, que le permitió no solo reencontrarse con sus seres queridos, sino también conocer por primera vez la ciudad de Nueva York, considerada la capital del mundo.

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"El caso de don Estanislao es un recordatorio poderoso de por qué hacemos lo que hacemos. En Arajet creemos firmemente que volar no debe ser un privilegio, sino una oportunidad accesible para todos. A través de Mi Primer Vuelo, seguimos conectando familias, creando experiencias transformadoras y acercando a más dominicanos al mundo", expresó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Iniciativa

Según Arajet, desde su creación el programa "Mi Primer Vuelo" ha impactado a cerca de 1,000 ciudadanos dominicanos, quienes han tenido la oportunidad de viajar por primera vez fuera del país.

Desde el inicio de sus operaciones en el año 2022, la aerolínea opera dos bases: en el Aeropuerto Las Américas de Santo Domingo y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una flota de aeronaves Boeing 737 MAX.

Arajet ofrece viajes hacia y entre la República Dominicana y múltiples destinos en Norte, Centro y Suramérica, así como en el Caribe.