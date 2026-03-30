Adriano Espaillat entrega 3.1 millones de dólares al Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY

El congresista Adriano Espaillat en la entrega de fondos federales al Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat entregó 3.1 millones de dólares en fondos federales al Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, destinados a proyectos de expansión, modernización y fortalecimiento de sus capacidades de investigación y preservación histórica.

El Instituto, con sede en el City College of New York, es el principal centro dedicado a documentar la experiencia dominicana en Estados Unidos, resguardando archivos históricos y promoviendo la educación y la cultura en comunidades como Nueva York.

Durante el acto, Espaillat destacó la importancia de preservar la memoria de las comunidades que han contribuido al desarrollo de la ciudad.

"Si no documentamos las historias de nuestras comunidades, corremos el riesgo de desaparecer de la memoria colectiva. Este instituto cumple una misión esencial: preservar nuestras huellas, nuestras contribuciones y nuestra identidad", expresó el legislador.

El congresista resaltó por medio de una rueda de prensa, que su distrito refleja la diversidad cultural de Nueva York, con comunidades afroamericanas, dominicanas, mexicanas, judías y puertorriqueñas, entre otras, y subrayó que invertir en este tipo de instituciones fortalece el tejido social y académico.

También señaló el papel de la City University of New York como vía de acceso a oportunidades para comunidades trabajadoras, lo que ha motivado su respaldo constante a programas educativos y de investigación.

Entre los logros del instituto, mencionó investigaciones que han rescatado figuras históricas olvidadas, como un aviador de ascendencia dominicana vinculado a los Tuskegee Airmen, cuya historia fue reconocida con la Medalla de Oro del Congreso.

Por su parte, la directora del instituto, Ramona Hernández, valoró el impacto de los fondos.

Innovación y proyectos futuros en la preservación histórica dominicana

"Esta inversión ampliará nuestra capacidad de investigación y preservación. Somos el único instituto de este tipo fuera de la República Dominicana, y este apoyo nos permitirá continuar documentando la historia dominicana en Estados Unidos", señaló Hernández.

Asimismo, adelantó que trabajan en proyectos innovadores, incluyendo el uso de inteligencia artificial para analizar documentos históricos del siglo XVI.

El evento reunió a académicos, estudiantes y personal del instituto, quienes celebraron la inversión como un paso clave para preservar la historia y aportes de la diáspora dominicana.

Espaillat reiteró su compromiso con la institución y las comunidades que representa.

"Este es solo el comienzo; seguiremos invirtiendo en iniciativas que fortalezcan nuestra identidad y nuestro legado"