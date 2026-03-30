Adriano Espaillat anuncia entrega de fondos federales para proyectos comunitarios en Nueva York

El congresista Adriano Espaillat anunció la entrega de casi cuatro millones de dólares en fondos federales para proyectos comunitarios en su distrito, que beneficiarán al Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY y a una escuela pública en Nueva York.

De acuerdo a un documento de prensa, a partir de la próxima semana, Espaillat realizará una serie de presentaciones de cheques para distribuir estos recursos, gestionados a través del proceso de asignaciones presupuestarias (Appropriations), con el objetivo de apoyar iniciativas educativas y culturales en el distrito congresual 13.

Entrega de fondos al Instituto de Estudios Dominicanos

Según se informó, este lunes 30 de marzo de 2026 se entregarán 3,150,000 dólares al Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, en un acto que se celebrará a las 2:00 de la tarde en Shepard Hall, ubicado en el 160 Convent Avenue, en Nueva York.

Posteriormente, el miércoles 1 de abril de 2026, a las 8:30 de la mañana, se realizará la entrega de 500,000 dólares a la escuela P.S. 171 Patrick Henry Prep, localizada en el 19 East 103rd Street.

Espaillat destacó que estos fondos buscan fortalecer organizaciones clave del distrito, promoviendo el desarrollo educativo y el acceso a recursos para la comunidad.