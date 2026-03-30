En camino a su quinta reelección, el congresista Adriano Espaillat recibe el apoyo de sindicalistas de NY

Adriano Espaillat junto a sindicalistas que apoyan su reelección. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat recibió el domingo el respaldo de un amplio bloque de sindicatos en Nueva York, fortaleciendo su base de apoyo de cara a su reelección.

Entre las organizaciones que manifestaron su apoyo figuran 1199SEIU, el Hotel and Gaming Trades Council (HTC), el Council of School Supervisors and Administrators (CSA), DC37, 32BJ SEIU, UNITE HERE Local 100 y TWU Local 100, consideradas entre las uniones laborales más influyentes de la ciudad.

El anuncio se realizó durante un Encuentro de Acción de Sindicatos celebrado en La Casa del Mofongo, donde líderes sindicales y comunitarios reiteraron su compromiso con la continuidad del legislador en el Congreso.

Durante la actividad, dirigentes destacaron la trayectoria de Espaillat como un firme aliado de la clase trabajadora, resaltando su respaldo en momentos clave para la defensa de derechos laborales, mejores salarios y condiciones dignas de empleo.

Coincidieron en que su liderazgo ha sido determinante para impulsar políticas en favor de las familias trabajadoras de la ciudad.

Compromiso con el movimiento sindical

En su intervención, el congresista agradeció el apoyo y reafirmó su compromiso con el movimiento sindical. "Nueva York es una ciudad sindical. Nada funciona sin el trabajo de nuestros obreros, desde el transporte hasta la educación, la salud y la industria de servicios", expresó.

Estrategias para asegurar la reelección en 2026

Asimismo, aseguró que continuará promoviendo en el Congreso iniciativas orientadas a fortalecer los derechos laborales y ampliar las oportunidades económicas.

En ese sentido, subrayó la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza, señalando que el desarrollo de la ciudad depende de que los trabajadores cuenten con salarios justos, beneficios adecuados y acceso a pensiones dignas.

Recolección de firmas para la candidatura

Como parte de la jornada, voluntarios y miembros de los sindicatos anunciaron un esfuerzo intensivo para completar la recolección de firmas, con el objetivo de alcanzar las 20,000 rúbricas requeridas para asegurar su candidatura en las primarias del 23 de junio de 2026.

Líderes sindicales también resaltaron la cercanía de Espaillat con la clase trabajadora, asegurando que ha estado presente en momentos clave, acompañando luchas laborales y promoviendo legislación en favor de los trabajadores.

Además, se puso en valor su historia personal como inmigrante y su ascenso hasta convertirse en el primer congresista de origen dominicano en Estados Unidos, lo que —según los presentes— refuerza su compromiso con la representación de comunidades diversas.

El acto concluyó con un llamado a la unidad y a la movilización electoral, destacando que el respaldo sindical será determinante para asegurar su reelección y dar continuidad a una agenda centrada en la justicia laboral y el bienestar de las familias trabajadoras.