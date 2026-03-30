Embajada de EE. UU. aclara por qué algunas solicitudes de visa de inmigrante quedan pendientes

Una persona muestra una tarjeta de residencia o "green card" sobre unas banderas estadounidenses. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de Estados Unidos informó este lunes que algunas solicitudes de visa de inmigrante pueden quedar en estado pendiente bajo la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un proceso que se activa cuando se requiere información adicional antes de tomar una decisión final.

La explicación fue ofrecida a través de su columna "Pregúntale al cónsul", donde detalló que esta disposición no constituye una negación definitiva de la visa, sino una suspensión temporal del trámite mientras se completa la evaluación del caso.

Según indicó la sede diplomática, la sección 221(g) se aplica principalmente cuando el solicitante no presenta todos los documentos requeridos, cuando los formularios están incompletos, cuando los resultados del examen médico aún no están disponibles o cuando el oficial consular necesita realizar verificaciones adicionales para confirmar que se cumplen los requisitos migratorios.

Proceso de solicitud de visa inmigrante

En estos casos, la embajada entrega al solicitante una carta en la que se especifica la documentación o información faltante. Generalmente, no es necesario programar una nueva entrevista, ya que el proceso puede continuar una vez se remitan los documentos solicitados siguiendo las instrucciones indicadas.

La institución también explicó que esta sección de la ley permite a los oficiales consulares "poner en pausa" la solicitud hasta contar con todos los elementos necesarios para emitir una decisión, lo que garantiza un proceso más riguroso y conforme a la normativa vigente.

Recomendaciones para solicitantes

Asimismo, recomendó a los solicitantes acudir a su entrevista con toda la documentación completa para evitar retrasos innecesarios.

"La solicitud es responsabilidad del solicitante", recordó la embajada, al tiempo que exhortó a los interesados a revisar cuidadosamente los requisitos antes de presentarse a su cita consular.