Disminuyen largas filas en aeropuertos mientras persiste cierre del DHS

Las filas del TSA en un aeropuerto de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos comenzaron a reducirse este lunes, luego de que los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) empezaran a recibir pagos atrasados en medio del cierre del gobierno, según la agencia AP.

Lo que antes era una espera de hasta cuatro horas en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston se redujo a menos de 10 minutos. En otros puntos críticos, como Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington, los viajeros pudieron abordar sus vuelos con mayor fluidez.

Mejoras en los tiempos de espera

Tras semanas de caos, el panorama generó cierto optimismo entre pasajeros y autoridades, aunque persisten dudas sobre cuánto durará la mejora, especialmente durante la temporada alta de viajes de primavera.

Según Johnny Jones, secretario-tesorero de la sección de la TSA de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, los trabajadores comenzaron a recibir parte de sus salarios atrasados, aunque no la totalidad.

"Trabajar sin cobrar obligó a más de 500 agentes a abandonar la TSA y a miles a ausentarse del trabajo", declaró la subsecretaria interina de la TSA, Lauren Bis.

De acuerdo con AP, el sindicato coincidió con estas cifras, pero advirtió que muchos empleados aún enfrentan dificultades económicas y posibles sanciones.

"El pago retroactivo por sí solo no soluciona esos problemas", dijo el sindicato.

Impacto del cierre del gobierno

Durante el cierre, que inició en febrero tras la interrupción de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), miles de agentes trabajaron sin remuneración, lo que impactó directamente en las operaciones aeroportuarias.

El viernes, el presidente Donald Trump ordenó al DHS pagar de inmediato a los agentes de la TSA para aliviar la congestión en los aeropuertos, aunque la medida dejó fuera a otros empleados de la agencia.

Mientras tanto, el Congreso no ha logrado un acuerdo para reanudar completamente el financiamiento del DHS, en medio de desacuerdos sobre políticas migratorias y el rol de agencias como el ICE.

La Casa Blanca reiteró que la prioridad del gobierno es mantener su política migratoria.

"La política de este presidente y de esta administración siempre ha sido deportar a los peores criminales inmigrantes ilegales", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Aunque la situación en los aeropuertos ha mejorado, la incertidumbre persiste ante la falta de una solución definitiva al cierre parcial del gobierno.