Estudiante dominicano lideró delegación en Harvard World Model United Nations 2026

El estudiante dominicano Nirso Díaz Pérez durante su presentación en el Harvard World Model United Nations 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El estudiante dominicano Nirso Esmith Díaz Pérez lideró la única representación del Caribe insular en el Harvard World Model United Nations (WorldMUN) 2026, celebrado del 15 al 19 de marzo en Lima, Perú, al encabezar una delegación de 13 estudiantes universitarios y preuniversitarios.

De acuerdo con un documento de prensa, Díaz Pérez, organizó la participación a través de su iniciativa Dominicana Learn, que integró estudiantes de distintas universidades del país, promoviendo una representación inclusiva del talento académico nacional.

Previo al evento, el joven economista asumió un rol clave en la formación de la delegación, guiando a los participantes en debates internacionales, negociaciones diplomáticas y simulaciones de organismos multilaterales en inglés, lo que permitió una participación sólida en los distintos comités.

El estudiante Nirso Díaz Pérez es becado del programa Excelencia Popular del Banco Popular en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Presentación de un modelo económico innovador

Durante el foro, presentó un modelo económico innovador enfocado en abordar desafíos estructurales en la formulación de presupuestos nacionales, en el marco de una simulación del Banco Mundial, aportando una perspectiva caribeña a los debates globales sobre economía y políticas públicas.

"Nuestra participación en Harvard WorldMUN no fue sólo simbólica; llevamos una propuesta económica con visión estructural, demostrando que desde nuestra educación Superior Nacional también se generan soluciones para los desafíos globales", expresó Díaz Pérez.

El Harvard WorldMUN, organizado por la Universidad de Harvard, reúne cada año a miles de estudiantes de más de 50 países para simular el funcionamiento de las Naciones Unidas, fortaleciendo habilidades en diplomacia, oratoria y resolución de conflictos.

Desafíos logísticos y representación nacional

Díaz Pérez destacó que uno de los principales retos fue la logística del viaje, gestionada de manera independiente por el equipo.

"La parte más compleja no fue la académica, sino la logística. La participación se logró mediante gestión independiente, lo que resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de apoyo a este tipo de iniciativas en el país. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena: logramos representar dignamente a la República Dominicana y a la región en un escenario académico de élite mundial", añadió.

Además, coordinó todos los aspectos logísticos de la delegación, integrando estudiantes de nivel secundario y de universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Como parte de la agenda, también gestionó un encuentro con el embajador dominicano en Perú, fortaleciendo los lazos institucionales y el sentido de representación nacional.

La participación de esta delegación resalta el potencial de los jóvenes dominicanos en escenarios internacionales y contribuye a posicionar al país en espacios académicos de alcance global.