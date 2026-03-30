LividoUSA anuncia su tercer torneo anual de vitilla en Washington Heights

Miembros de la Liga de Vitilla dominicana en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La organización comunitaria Liga de Vitilla Dominicana en Estados Unidos (Lividanunció la celebración de su tercer torneo anual de vitilla, que se realizará el próximo 25 de abril de 2026 en Washington Heights.

De acuerdo con una nota de prensa, el torneo forma parte de las actividades del Car-Free Earth Day en colaboración con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT).

El evento tendrá lugar en la intersección de Saint Nicholas Avenue y la calle 181, donde, por tercer año consecutivo, la liga llevará el tradicional juego dominicano a las calles en un ambiente familiar, deportivo y cultural.

Detalles de la temporada oficial 2026 de LividoUSA

La iniciativa busca promover la actividad física, el uso responsable del espacio público y la integración comunitaria, transformando temporalmente las calles en espacios seguros y libres de vehículos.

Además del torneo, LIVIDOUSA informó que su temporada oficial 2026 se celebrará del 17 de mayo al 19 de julio, con 10 domingos de competencia en los que se reconocerán categorías como Jugador Más Valioso (MVP), Cy Young y mejores jugadores por posición.