Autorizan renombrar aeropuerto en Florida en honor a Trump y revelan diseño de su biblioteca

Un aeropuerto del estado de Florida fue autorizado para llevar el nombre del presidente Donald Trump, en una decisión anunciada el lunes, el mismo día en que el mandatario presentó los diseños de su futura biblioteca presidencial en Miami.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que permitirá que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach sea renombrado como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. El cambio entrará en vigor en julio y afectará la terminal ubicada cerca de la residencia Mar-a-Lago.

Detalles del diseño de la biblioteca presidencial

Horas más tarde, Trump publicó en redes sociales un video que muestra lo que serían los diseños de su biblioteca presidencial, ubicada en un rascacielos en Miami.

El audiovisual presenta una torre de gran altura con el nombre "Trump", junto a imágenes de su interior que incluyen un avión presidencial en el vestíbulo, una escalera mecánica dorada, un salón de baile, una réplica del Despacho Oval, jardines en la azotea y una estatua dorada del mandatario.

Según los créditos del video, el diseño fue realizado por la firma Bermello Ajamil, con sede en Miami. La publicación no incluyó explicaciones adicionales, más allá de un enlace a la página web del proyecto, donde se indica que estará disponible "próximamente" y se invita a realizar donaciones.

El terreno para la biblioteca, de aproximadamente 1.2 hectáreas y valorado en más de 67 millones de dólares, fue donado por el Miami Dade College. En diciembre, un juez desestimó una demanda que cuestionaba la legalidad de esa donación.

Eric Trump, hijo del presidente, había señalado previamente que la biblioteca será "uno de los edificios más hermosos jamás construidos" y "un ícono en el horizonte de Miami".

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado iniciativas para incluir su nombre en diversas instituciones, incluyendo el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el Kennedy Center y la moneda nacional.

En Palm Beach, además, una vía que conecta el aeropuerto con su residencia fue recientemente rebautizada como Bulevar Donald J. Trump.