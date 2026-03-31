Arrestan a expolicía de NY por presunto soborno en contratos de albergues para migrantes

ARCHIVO-Numerosos migrantes permanecen día y noche en una acera afuera del hotel Roosevelt alquilado por la ciudad como lugar de alojamiento temporal a la espera de que les asignen una cama en el sistema de albergues de la Ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un sargento retirado del New York Police Department (NYPD) fue arrestado este martes en el marco de una investigación federal por corrupción vinculada a contratos de seguridad en albergues para migrantes, un caso que también involucra a una concejal de la ciudad de Nueva York y a una asesora de la gobernadora Kathy Hochul.

El detenido, identificado como Edouardo St. Fort, fue arrestado el martes en Massachusetts, según registros judiciales. Está acusado de soborno y conspiración en un proceso presentado ante un tribunal federal en Brooklyn, que permanecía bajo secreto hasta horas recientes.

St. Fort es propietario de la empresa Fort NYC Security, contratista que ofrecía servicios de vigilancia en instalaciones utilizadas como albergues para migrantes en la ciudad.

Tanto él como su compañía habían sido previamente mencionados en una orden de registro federal que indaga posibles pagos ilegales relacionados con la asignación de fondos municipales, según explicó la agencia AP.

Investigación federal en curso

La investigación también apunta a la concejal Farah Louis y a su hermana, Debbie Louis, quien se desempeñaba como asesora de la gobernadora y fue suspendida de su cargo. Las autoridades buscan determinar si ambas recibieron sobornos o comisiones indebidas vinculadas a contratos otorgados a operadores de albergues.

De acuerdo con los documentos judiciales, St. Fort enfrenta cargos por conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, soborno en programas que reciben fondos federales y violación de leyes que prohíben viajes interestatales con fines ilícitos.

Contratos millonarios y modalidad de emergencia

Registros municipales indican que la ciudad de Nueva York acordó pagar más de 7 millones de dólares a su empresa entre 2023 y 2027 por servicios de seguridad, incluyendo operaciones en un hotel del Bronx habilitado como refugio para personas sin hogar.

Además, informes de la oficina del contralor revelan que la mayoría de los contratos adjudicados a Fort NYC Security fueron otorgados bajo modalidad de emergencia, lo que permitió evitar procesos competitivos de licitación.

La empresa también figuraba como subcontratista de organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a personas sin hogar, algunas de las cuales también han sido mencionadas en la investigación.

Hasta el momento, ni las personas señaladas ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas. Por su parte, el Ayuntamiento de Nueva York aseguró que toma "muy en serio cualquier posible mala conducta" y subrayó la importancia de que el proceso federal avance con rapidez y transparencia.

St. Fort se retiró del NYPD en 2023, según confirmó un portavoz policial. La investigación continúa en curso.