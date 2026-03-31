Hallan artefacto explosivo en zona residencial de NY; investigan a dos personas de interés

Un pequeño artefacto explosivo fue encontrado la madrugada del lunes frente a un edificio de apartamentos en un vecindario residencial de White Plains, luego de que residentes reportaran haber escuchado fuertes detonaciones, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, el dispositivo fue localizado cerca de la entrada de un inmueble situado en la avenida Odell. Aunque no se registraron heridos ni daños materiales, las autoridades solicitaron a los vecinos permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

El hallazgo movilizó a múltiples agencias, incluyendo agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), especialistas de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), así como unidades caninas entrenadas en la detección de explosivos. La zona permaneció acordonada durante varias horas.

Members of the FBI Evidence Response Team work the scene and collected numerous pieces of evidence following the discovery of a suspicious device on Odell Avenue in the City of White Plains, New York, USA, March 30, 2026. Monday morning, March 30, 2026, the White Plains Police... pic.twitter.com/bcdBmMJIIh — Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) March 30, 2026

Las autoridades informaron que dos personas están siendo interrogadas como parte de la investigación, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre su posible implicación.

Investigación y declaraciones oficiales

Según el reporte policial, los primeros avisos se produjeron alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando residentes creyeron que se trataba de la explosión de un transformador. Sin embargo, tras inspeccionar la infraestructura eléctrica sin encontrar anomalías, un agente localizó el artefacto cerca de las 6:00 a. m.

El comisionado de Seguridad Pública de la ciudad indicó que el dispositivo no estaba configurado para detonarse de forma remota.

Otras explosiones

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado explosiones similares en semanas recientes. Una residente relató que los estruendos fueron "ensordecedores" y que, en ocasiones anteriores, temió por la seguridad del vecindario. También afirmó haber visto a la policía detener a dos hombres en el lugar.

Por su parte, el FBI señaló que, hasta el momento, no existe una amenaza activa para la seguridad pública, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen y propósito del artefacto.