Hegseth elimina cuatro oficiales de lista de ascensos y enfrenta críticas por discriminación

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. ( AFP )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, decidió retirar a cuatro oficiales del Ejército de una lista de ascensos a general de una estrella, una medida poco habitual que ha generado cuestionamientos dentro de las Fuerzas Armadas y acusaciones de posible discriminación por raza y género.

De los oficiales excluidos, dos son afroamericanos y dos son mujeres, en una lista compuesta por cerca de 30 candidatos, en su mayoría hombres blancos, según fuentes militares a las que tuvo acceso el New York Times.

La decisión ha provocado inquietud entre altos mandos, quienes advierten sobre el impacto en un sistema de ascensos que tradicionalmente se considera basado en el mérito y ajeno a influencias políticas.

Los oficiales habían sido seleccionados por una junta militar tras un proceso altamente competitivo —en el que solo una pequeña proporción de coroneles logra ascender—, pero sus nombres fueron eliminados tras meses de presiones por parte del secretario de Defensa a la cúpula del Ejército.

De acuerdo con fuentes citadas, el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, se había resistido a retirar a los oficiales, alegando sus trayectorias profesionales. Sin embargo, a inicios de este mes, Hegseth intervino directamente y ordenó excluirlos de la lista antes de enviarla a la Casa Blanca para su revisión y posterior aprobación en el Senado.

Debate sobre la meritocracia en el ejército

El caso ha reavivado el debate sobre los cambios impulsados por Hegseth en el Pentágono. El funcionario ha defendido su gestión como un esfuerzo por restaurar la meritocracia y revertir políticas de diversidad implementadas en administraciones anteriores, que —según él— favorecían criterios ideológicos sobre el desempeño profesional.

No obstante, críticos dentro y fuera del ámbito militar sostienen que el escrutinio aplicado, especialmente a mujeres y oficiales de minorías, está debilitando la confianza en el proceso de promoción y podría introducir sesgos políticos en decisiones clave.

Reestructuración en la cúpula militar

La controversia también se da en medio de una reestructuración más amplia en la cúpula militar. Desde su llegada al cargo, Hegseth ha apartado o reemplazado a decenas de altos oficiales y ha impulsado cambios en los mecanismos de evaluación y selección de liderazgo.

Portavoces del Departamento de Defensa defendieron la legalidad y transparencia del proceso, asegurando que los ascensos "se otorgan a quienes los han ganado". Desde la Casa Blanca, se ha respaldado la gestión del secretario, destacando su enfoque en fortalecer la disciplina y el mérito dentro de las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento, no se han ofrecido explicaciones detalladas sobre las razones específicas para excluir a los cuatro oficiales, mientras continúa el debate sobre los límites de la autoridad del secretario de Defensa en este tipo de decisiones.