Detienen a miembro de la marina de EE. UU. en un aeropuerto tras encontrar explosivos en su equipaje

Un agente de la TSA revisa un equipaje en un aeropuerto de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Un infante de marina de Estados Unidos fue detenido en un aeropuerto de California, Estados Unidos, luego de que agentes de seguridad detectaran una munición explosiva de 25 milímetros en su equipaje facturado, informaron las autoridades.

El hallazgo se produjo el lunes durante una inspección rutinaria de la Transportation Security Administration (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía local publicado por la Agencia AP.

Según la investigación preliminar, el militar explicó que había encontrado la munición en el campo aproximadamente un año atrás y decidió conservarla, bajo la creencia de que no se encontraba activa.

Acciones oficiales tras el hallazgo

Las autoridades indicaron que el deterioro del artefacto, afectado por corrosión y óxido, dificultaba identificar si se trataba de un dispositivo de entrenamiento inerte o de una munición real.

Ante la incertidumbre, el equipo especializado en desactivación de explosivos de la Oficina del Sheriff del condado de Riverside realizó un análisis con tecnología de rayos X, confirmando que el proyectil estaba activo.

Posteriormente, el artefacto fue trasladado a una zona desértica cercana a la Interestatal 10, donde fue detonado de manera controlada sin que se reportaran heridos.

El caso fue remitido a la Fiscalía del condado de Riverside para evaluar posibles cargos penales. Mientras tanto, el infante de marina fue puesto a disposición de autoridades militares y podría enfrentar sanciones administrativas dentro del United States Marine Corps, así como posibles multas civiles por parte de la TSA.

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del incidente.