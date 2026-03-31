Revelan la "doble vida" del esposo de exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Byron y Kristi Noem tienen tres hijos, el mayor tiene 31 años. ( FUENTE EXTERNA )

La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se encuentra envuelta en una polémica luego de que un informe señalara que su esposo lleva una doble vida, de acuerdo con declaraciones recogidas por el New York Post.

Según la investigación, se acusa a Bryon Noem de vestirse de mujer y chatear en línea con personas vinculadas a comunidades "fetichistas".

Detalles sobre las acusaciones contra Bryon Noem

"La Sra. Noem está devastada. La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos", declararon los representantes de Noem al periódico The Post.

El reporte indica que Bryon Noem habría entablado conversaciones con mujeres del llamado fetichismo de la "bimboficación", en el que artistas para adultos aumentan el tamaño de sus pechos con grandes cantidades de solución salina para lograr una apariencia similar a la de una muñeca "Barbie".

Según el Daily Mail, el esposo de Noem, citando "cientos" de mensajes supuestamente enviados por tres mujeres, elogió sus apariencias y expresó que codiciaba "unos pechos enormes, enormes y ridículos".

Kristi Noem speaks out after husband's double secret life as a crossdresser is revealed https://t.co/91WROt9qJL — Daily Mail (@DailyMail) March 31, 2026

Medios estadounidenses difundieron imágenes en las que supuestamente aparece Bryon Noem con el rostro visible, vistiendo pantalones cortos rosados y un traje ajustado color carne, con elementos que simulan atributos físicos exagerados.

De acuerdo con el Daily Mail, Bryon habría realizado transferencias por hasta 25,000 dólares a través de Cash App y PayPal. También habría intercambiado selfies con una mujer a la que prometió venerar como una "diosa", diciéndole: "Me conviertes en una chica", antes de preguntarle si debía "ponerse mallas".

Una de las modelos afirmó que, en una ocasión, marcó por error un número asociado a "Jason" y escuchó un mensaje de voz que decía: "Noem Insurance, deje un mensaje". Tras buscar ese nombre en internet, dijo haber encontrado imágenes de Bryon junto a su esposa, Kristi Noem.

Reacciones y posibles implicaciones políticas

Según el Daily Mail, al ser confrontado, él supuestamente respondió que "no le importaba". No obstante, el New York Post indicó que no ha podido confirmar de manera independiente estos señalamientos.

El medio también consultó a expertos en seguridad nacional, quienes plantearon que, de ser ciertas, estas conductas podrían haber expuesto a la exsecretaria a posibles riesgos de chantaje.

La pareja tiene tres hijos: Kassidy, de 31 años; Kennedy, de 29; y Booker, de 23. En una entrevista concedida en 2022 a Elysian, Noem afirmó: "Somos una familia muy transparente", agregando que son "un libro abierto".

Sin embargo, en los últimos años han surgido cuestionamientos sobre su relación matrimonial, especialmente por los señalamientos sobre su cercanía con Corey Lewandowski, aliado del expresidente Donald Trump.

Lewandowski, quien también está casado, ha acompañado a Noem en eventos de alto perfil, incluyendo una reciente reunión en la que se sentó junto al presidente de Guyana, Irfaan Ali.

Su aparición pública conjunta ocurrió semanas después de que Noem fuera cuestionada sobre la supuesta relación durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, donde evitó responder mientras su esposo permanecía sentado detrás de ella.