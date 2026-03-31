Se normalizan las filas en aeropuertos de EE. UU. tras pago a agentes de la TSA, mientras persiste el cierre del gobierno

Un avión comercial despega desde un aeropuerto de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos comenzaron a disminuir desde el lunes, luego de que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) empezaran a recibir pagos retroactivos por el tiempo trabajado durante el cierre parcial del gobierno.

En terminales que habían registrado esperas de hasta cuatro horas, como el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, los tiempos se redujeron a unos 10 minutos o menos. Situaciones similares se observaron en aeropuertos de alto flujo como Atlanta y Baltimore-Washington, donde los pasajeros pudieron avanzar con mayor agilidad hacia sus vuelos.

Recuperación del sistema de aviación

Tras semanas de retrasos y cancelaciones, el sistema de aviación muestra señales de recuperación, generando cierto alivio entre los viajeros. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la estabilidad del servicio, especialmente en plena temporada alta por las vacaciones de primavera.

Aunque los empleados de la TSA comenzaron a recibir pagos atrasados, estos no han sido completos en todos los casos. Según el sindicato, algunos trabajadores reportaron montos incorrectos, incluyendo horas extras no remuneradas, mientras que el resto del dinero se espera para la próxima semana.

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El impacto financiero del cierre sigue afectando a muchos agentes. De acuerdo con representantes sindicales, algunos empleados apenas lograron cubrir deudas acumuladas, como pagos de vivienda y vehículos, quedando nuevamente sin recursos. "Ninguno siente que ha sido compensado completamente; sus finanzas están devastadas", indicaron.

Cambios en la política de licencias

El sindicato también alertó sobre cambios en la política de licencias. La TSA eliminó una disposición que permitía a los agentes ausentarse por razones derivadas del cierre, como falta de transporte o cuidado infantil. Ahora, quienes no pudieron presentarse a trabajar podrían enfrentar medidas disciplinarias.

Más de 500 agentes abandonaron sus puestos durante el cierre, mientras miles se vieron obligados a ausentarse, según datos oficiales y sindicales. A pesar del pago retroactivo, la organización insiste en que esto no resuelve los problemas estructurales generados por la falta de financiamiento.

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), vigente desde febrero, no solo afectó a la TSA, sino también a otras agencias como el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Situación política actual

En el ámbito político, el presidente Donald Trump ordenó el viernes el pago inmediato a los agentes de la TSA para aliviar la crisis en los aeropuertos.

No obstante, el cierre continúa debido a desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento y las políticas migratorias, particularmente en torno a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Mientras los demócratas exigen mayores controles y transparencia en las operaciones migratorias, los republicanos y la Casa Blanca han mostrado disposición a negociar algunos puntos, aunque sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El lunes, el Congreso no mostró avances significativos. El Senado realizó una breve sesión sin abordar el proyecto de ley pendiente y luego entró en receso por dos semanas.

Ante este panorama, el sindicato de trabajadores reiteró su llamado urgente a aprobar el financiamiento del DHS y criticó la falta de acción de los legisladores, advirtiendo que la situación sigue afectando tanto a empleados como a viajeros en todo el país.