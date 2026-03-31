Trump firma orden para crear registro nacional de votantes y anticipa batallas legales

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anuncia una orden ejecutiva sobre la integridad electoral en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 31 de marzo de 2026. ( EFE )

El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que dispone la creación de un registro nacional de votantes elegibles verificados, una medida que, según expertos, podría enfrentar fuertes desafíos legales en medio del debate sobre las restricciones al voto en Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AP, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Administración del Seguro Social, a elaborar una lista de votantes elegibles por estado.

Además, busca impedir que el Servicio Postal envíe boletas de voto por correo a quienes no figuren en los registros aprobados, aunque se cuestiona la autoridad presidencial para imponer esa medida.

También establece que las papeletas deben contar con sobres seguros con códigos de barras únicos para su seguimiento.

"El fraude en el voto por correo es legendario. Es horrible lo que está sucediendo", dijo Trump. "Creo que esto ayudará mucho en las elecciones".

Implicaciones legales de la orden ejecutiva

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el mandatario para endurecer las normas electorales de cara a las elecciones de mitad de período, aunque ya se anticipa que será impugnada en los tribunales.

David Becker, exabogado del Departamento de Justicia, cuestionó la constitucionalidad de la medida. "La Constitución es muy clara: el presidente no tiene poder sobre las elecciones estatales", dijo. "Esto se bloqueará tan pronto como los abogados puedan llegar al tribunal".

Becker también señaló que el Servicio Postal opera bajo una junta directiva independiente. "El presidente no tiene poder para decirle qué correo puede o no puede entregar".

Reacciones y posibles acciones legales

Por su parte, el abogado electoral Marc Elias advirtió sobre acciones legales. «Si Trump firma una orden ejecutiva inconstitucional para controlar el proceso electoral, lo demandaremos», declaró. «No me ando con rodeos y suelo ganar».

El sistema electoral estadounidense no está centralizado y es administrado por autoridades locales en miles de jurisdicciones. Aunque el Congreso puede regular ciertos aspectos, la Constitución no otorga al presidente control directo sobre la organización de elecciones.

La orden se suma a otras iniciativas previas de la administración Trump para reformar el sistema electoral, varias de las cuales han sido bloqueadas por tribunales tras demandas de organizaciones defensoras del derecho al voto y fiscales estatales.