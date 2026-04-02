Apresan mujer implicada en tiroteo donde resultó herido un dominicano en el Bronx

Las autoridades de Nueva York arrestaron a una mujer por el tiroteo en el Bronx en el que resultó herido el joven dominicano Steiner Abreu a principios de esta semana.

De acuerdo con declaraciones de Carmen Mota, madre de Abreu, la mujer se encuentra bajo custodia policial.

También informó que la mujer, que todavía no ha sido identificada, se hizo pasar por hombre al momento del hecho.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en el Bronx?

Abreu se encuentra en un hospital de Nueva York recuperándose luego de recibir cuatro disparos: dos en la pierna, uno en el brazo y otro en las costillas.

Según las declaraciones de Mota, el joven se encontraba sentado en la entrada de una vivienda junto a amigos y familiares cuando "un hombre" armado se acercó repentinamente y abrió fuego, cerca de la calle 193 y la avenida Morris en el Bronx.

Mota afirmó que el joven acababa de regresar a la casa del trabajo en Queens, donde labora como taxista, y se detuvo a saludar a unos amigos, momentos antes de ser atacado a tiros.

El hecho fue captado en una transmisión en vivo en las redes sociales.

La madre también declaró que las balas le rozaron el brazo a otro de sus hijos. Carmen Mota afirmó que no cree que él fuera el objetivo previsto, y lo describe como un hombre trabajador y responsable sin antecedentes penales.