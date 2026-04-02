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Aranceles a medicamentos
Aranceles a medicamentos

Trump impone nuevos aranceles a medicamentos

El recargo sobre los productos farmacéuticos pretende acelerar el regreso de plantas de producción a Estados Unidos y podría alcanzar hasta el 100 %, pero será del 15 % para países

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    Trump impone nuevos aranceles a medicamentos
    El presidente estadounidense, Donald Trump. (EFE)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves decretos que imponen nuevos aranceles sobre una serie de medicamentos importados y reconfiguran los existentes sobre metales, exactamente un año después del anuncio de sus aranceles globales.

    El recargo sobre los productos farmacéuticos pretende acelerar el regreso de plantas de producción a Estados Unidos y podría alcanzar hasta el 100 %, pero será del 15 % para países o territorios como la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, que cuentan con un acuerdo comercial con Washington.

    Al mismo tiempo, la revisión a fondo de los aranceles impuestos a los metales busca responder a las prácticas de empresas que intentan "manipular artificialmente" los precios de su producción para revenderla más barata en Estados Unidos, según la Casa Blanca.

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