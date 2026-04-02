Abinader destaca la participación del ingeniero Michael Guzmán en la misión Artemis II

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó este jueves la participación del ingeniero dominicano Michael Guzmán en la misión Artemis II, calificándola como un motivo de orgullo nacional.

El mandatario valoró el aporte del profesional dominicano dentro del equipo de la NASA, que desarrolla la histórica misión espacial.

"El ingeniero Michael Guzmán lleva el talento dominicano a lo más alto, formando parte del equipo de la NASA en la misión Artemis II, un paso histórico hacia el regreso a la Luna", expresó el mandatario en una publicación en Instagram.

"Su logro es motivo de orgullo para todo el país", agregó.

Guzmán, quien se desempeña como ingeniero de propulsión y lanzamiento del programa Artemis, se volvió viral en redes sociales tras compartir un video en el que envió un mensaje de apoyo a la tripulación.

"De parte mía y de todos los dominicanos en Estados Unidos, la República Dominicana y el mundo entero, queremos desearles un buen viaje. Seguro, productivo y lleno de diversión. Son una inspiración. Ya tú sabes; dale, Artemis", dijo.

La misión Artemis II y su importancia

La misión Artemis II, que despegó desde el Centro Espacial Kennedy, representa el primer vuelo tripulado de prueba del cohete SLS y la nave Orion.

Durante aproximadamente diez días, la tripulación orbitará la Luna y regresará a la Tierra, validando tecnologías clave para futuras misiones de exploración espacial.