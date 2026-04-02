Federación de Taxistas de NY pide a FBI intervenir en extradición de dominicano acusado de homicidio

Foto compartida por la Policía Nacional que muestra el momento en el que Ehinel Troncoso Tejada, sospechoso del homicidio del taxista Issa Mbolo Isac, en Nueva York, fue arrestado en Baní, Peravia. ( FUENTE EXTERNA )

El vocero de la Federación de Taxistas de Nueva York, Fernando Mateo, pidió este jueves al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) intervenir con la investigación sobre la muerte de Isaa Mbolo, quien fue la primera víctima de homicidio del año en dicho estado.

Mbolo, de 55 años, era miembro de la Federación de Taxistas y murió, supuestamente, a manos del dominicano Ehinel Troncoso Tejada el pasado 1 de enero de 2026.

Según las declaraciones de Mateo, Troncoso Tejada fue puesto en libertad en la República Dominicana luego de haber sido apresado por no tener los documentos necesarios para ser sometido por las autoridades locales y ser extraditado a los Estados Unidos.

Mateo afirmó que la federación está haciendo lo posible para que la extradición de Troncoso Tejada sea lo más pronto posible.

"Por eso le hemos pedido al FBI que intervenga y haga una investigación de por qué esos documentos no fueron transmitidos hacia la República Dominicana de inmediato, para que lo localicen, lo apresen y lo envíen para acá", declaró.

La víctima, identificada como Issa Mbolo Isac, un inmigrante de Burkina Faso, fue encontrado el pasado 1 de enero de 2026 con al menos dos impactos de bala en la cabeza dentro de su Toyota RAV4 azul.

Troncoso Tejada fue públicamente identificado como sospechoso una semana después del homicidio.

Apresamiento en RD

El pasado 12 de marzo, la Policía Nacional anunció el arresto de un ciudadano en Baní, Peravia, por su vínculo con el primer homicidio registrado en la ciudad de Nueva York este año, sin embargo, el hombre fue puesto en libertad supuestamente por no haber una orden de extradición en su contra, según indicaron varias fuentes.

Troncoso Tejada, de 24 años, habría viajado a República Dominicana después de supuestamente matar al taxista en El Bronx, con quien tuvo un altercado vial.

"Ese caso fue en Baní. Creo que esa persona fue puesta en libertad porque no había proceso de extradición abierto", dijo una fuente policial contactada por este medio, quien remitió al Ministerio Público para más detalles sobre el caso.