Secretario de Defensa de EE. UU. pide renuncia de jefe del Estado Mayor del Ejército

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, su dimisión, informó un responsable gubernamental este jueves.

Esa fuente confirmó la noticia anunciada por la cadena CBS, según la cual Hegseth le solicitó a George su pase a retiro inmediato.

En su calidad de jefe del Estado Mayor, George era el principal responsable administrativo del Ejército de Tierra, aunque sin mando operativo sobre las unidades desplegadas en el frente. Su misión es velar por el cumplimiento de ese despliegue siguiendo las órdenes del presidente y el secretario de Defensa.

A lo largo de una carrera militar de casi cuatro décadas, George fue desplegado varias veces en Irak y Afganistán y también ocupó cargos como subjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y asistente militar principal del secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante el mandato de Joe Biden como presidente.

Contexto y consecuencias de las destituciones militares

Su salida se produce en plena guerra contra Irán, que ya cumplió un mes.

Trump ha supervisado una purga de altos mandos militares, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles "CQ" Brown, a quien destituyó sin explicación en febrero de 2025.

Entre otros altos oficiales destituidos se encuentran los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado en la OTAN y tres de los principales asesores jurídicos militares.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció su retiro sin dar explicaciones apenas dos años después de iniciar un mandato de cuatro años, mientras que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, a cargo de América Latina y el Caribe, se retiró un año después de asumir el cargo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha insistido en que el presidente simplemente está eligiendo a los líderes que desea, pero los legisladores demócratas han expresado preocupación por la posible politización de las tradicionalmente neutrales fuerzas armadas estadounidenses.