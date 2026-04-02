Dominicano resulta herido en tiroteo en El Bronx y todo queda captado en un video en vivo

Un hombre de origen dominicano se encuentra recuperándose en un hospital tras resultar herido en un tiroteo en el sector Belmont, en El Bronx, Nueva York. El incidente fue captado en una transmisión en vivo a través de las redes sociales.

El dominicano identificado como Steiner Abreu, se encontraba sentado en la entrada de una vivienda junto a amigos y familiares cuando un hombre armado se acercó repentinamente y abrió fuego, de acuerdo con News 12 Bronx.

Según la madre de la víctima, Carmen, el joven acababa de regresar a la casa del trabajo en Queens, donde labora como taxista, y se detuvo a saludar a unos amigos momentos antes de que se desatara la violencia.

El video del incidente muestra al sospechoso disparando varias veces antes de que el grupo se dispersará por el pánico.

Reacciones y demandas de la familia

La madre de Abreu informó que su hijo recibió cuatro disparos: dos en la pierna, uno en el brazo y otro en las costillas. Ahora está hospitalizado y preparándose para la cirugía.

Su madre afirma que no cree que él fuera el objetivo previsto, y lo describe como un hombre trabajador y responsable sin antecedentes penales.

Asimismo, exige respuestas e insta a los detectives a determinar qué provocó el tiroteo y quién es el responsable.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).