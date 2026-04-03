Pam Bondi pasó muy rápido del círculo de confianza de Donald Trump a la fila de los despidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destituido del cargo a Pam Bondi, según ha adelantado este jueves el canal Fox News, que asegura además que su sustituto será el hasta ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche. ( EFE/ WILL OLIVER / ARCHIVO )

En los pasillos del poder en Washington, el ambiente suele estar marcado por la ambición. Esta semana, sin embargo, predominaban versiones sobre una posible salida en la cúpula del Departamento de Justicia.

La salida de Pam Bondi como fiscal general se presenta como un movimiento político acompañado de tensiones internas y versiones sobre diferencias con el presidente.

El murmullo de los pasillos: una salida anticipada

Aunque el anuncio oficial se produjo el jueves por la mañana, ya circulaban comentarios sobre la inestabilidad de Bondi. Según reportes citados por medios y fuentes cercanas, la funcionaria, de 60 años, habría percibido señales de que su permanencia en el cargo era incierta.

En ese contexto, también se señala que el presidente Donald Trump habría expresado inconformidad con su gestión en conversaciones privadas.

Las críticas, de acuerdo con esas versiones, estarían vinculadas a la percepción de que Bondi no respondía a expectativas dentro del círculo cercano del mandatario, particularmente en relación con decisiones sobre investigaciones y acciones legales.

A esto se suman cuestionamientos sobre el manejo de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, un tema que ha sido objeto de atención pública y que, según los reportes, generó críticas adicionales dentro del entorno político.

El antecedente de cambios en el gabinete

El reciente relevo de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional habría reforzado la percepción de inestabilidad dentro del gabinete. Según fuentes citadas, Bondi habría comentado a personas cercanas que consideraba posible su salida, aunque aspiraba a una transición ordenada.

De acuerdo con esas versiones, su intención era permanecer en el cargo durante algunos meses más. Sin embargo, la decisión se habría acelerado.

El momento de la comunicación

Los reportes sitúan el momento clave el miércoles por la mañana, durante un traslado en la limusina presidencial hacia la Corte Suprema, donde se discutiría un caso relacionado con la ciudadanía por nacimiento.

Según las versiones difundidas, en ese trayecto el presidente habría comunicado a Bondi la decisión de realizar cambios en la dirección del Departamento de Justicia.

Tras ese encuentro, la funcionaria asistió a la actividad oficial prevista. Posteriormente, durante la tarde, sostuvo conversaciones con allegados en las que manifestó su reacción ante la decisión, según las mismas fuentes.

El anuncio oficial

La salida se formalizó el jueves mediante una publicación del presidente en redes sociales. No se informó sobre un período de transición ni sobre detalles adicionales del relevo.

La salida de Bondi se produce en un contexto de ajustes dentro del gabinete y de tensiones internas reportadas por diversas fuentes. Algunos aspectos del proceso y de las razones detrás de la decisión continúan basados en versiones no confirmadas oficialmente.