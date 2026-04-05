Acusan a cuatro dominicanos de agredir a un policía tras ola de robos de catalíticos en Nueva York

Composición de fotos con Henry Cruz, de 25 años, y Luis Acosta, de 24, dominicanos acusados de robo y agresión en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un agente policial, tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución y dejó a un oficial gravemente herido en Long Island.

Los hombres fueron identificados como: Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34; y Madinson Silverio Ventura, de 27. Enfrentan cargos por presuntamente causar lesiones físicas graves a un agente del condado, en hechos ocurridos el 7 de marzo de 2026 en Lindenhurst.

"Están acusados de atacar a nuestra comunidad mediante una serie de robos de convertidores catalíticos y luego agravar la situación huyendo de la policía, lo que resultó en lesiones graves a un agente", dijo el fiscal de distrito de Sulfolk, Raymond A. Tierney.

De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.

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Detalles confirmados de la persecución y arresto

El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.

Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/photo-front-seat-300x200-c9ac9c06.jpg Sierra eléctrica incautada a los ladrones. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/photo-tools-225x300-d416d315.jpeg Herramientas confiscadas a los ladrones. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/photo-trunk-300x200-5468a855.jpg Herramientas confiscadas a los ladrones. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.

Acciones legales y estado judicial de los acusados

Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, mientras que Santana Sánchez y Silverio Ventura fueron capturados el 19 de marzo en un hotel del Bronx, tras ser identificados por detectives. Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.

El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.

La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026. Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión si es hallado culpable del cargo principal.

El tribunal ordenó distintas fianzas para los acusados, que van desde 250,000 hasta 500,000 dólares en efectivo, con alternativas de fianzas superiores parcialmente garantizadas. Todos permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial.