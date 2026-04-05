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choque bomberos Pensilvania
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Dos bomberos mueren en un choque frontal mientras buscaban a mujer desaparecida

Las autoridades informaron que los bomberos se dirigían a la búsqueda de una mujer desaparecida cuando fueron impactados por un sedán Toyota Camry que circulaba en dirección contraria

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    Dos bomberos mueren en un choque frontal mientras buscaban a mujer desaparecida
    Camión de bomberos en Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    Dos bomberos murieron en un choque frontal ocurrido mientras participaban en la búsqueda de una mujer desaparecida en Pensilvania, en un hecho que también dejó a dos ocupantes del otro vehículo bajo arresto, según reportó Associated Press (AP).

    El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado en Richmond Township, a unos 72 kilómetros al noroeste de Filadelfia.

    Las víctimas fueron identificadas como el jefe de bomberos Jeff Buck y el subjefe Robert Shick Jr., miembros del cuerpo de bomberos de Walnuttown, quienes se desplazaban hacia el norte en un vehículo utilitario cuando fueron impactados por un sedán Toyota Camry que circulaba en dirección contraria, según informó el forense del condado de Berks.

    Accidente y consecuencias

    De acuerdo con información citada por NBC Philadelphia, el vehículo utilitario transitaba por el arcén de la Ruta 222 cuando el Camry se desvió hacia la vía. Las autoridades indicaron que un hombre y una mujer que viajaban en el sedán huyeron del lugar tras el choque, pero posteriormente fueron arrestados.

    • Un video grabado en la escena mostró el vehículo utilitario volcado de lado tras el impacto.

    Hasta el domingo, las autoridades no habían ofrecido más detalles sobre la detención de los ocupantes del Camry ni sobre la búsqueda de la mujer desaparecida que motivó el operativo.

    Reacciones y homenajes

    Las autopsias de los bomberos, ambos residentes de Fleetwood, estaban programadas para el lunes.

    La Compañía de Bomberos de Walnuttown expresó su pesar por la muerte de sus compañeros en un mensaje difundido en redes sociales.

    "En estos momentos queremos enviar nuestras condolencias y oraciones a las familias Shick y Buck", publicó la Compañía de Bomberos de Walnuttown en Facebook. "Descansen en paz, jefes, nosotros nos encargamos".

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