Entre honores y silencio, despiden a auxiliar de vuelo de American Airlines asesinado en Medellín

Decenas de empleados de American Airlines rindieron un emotivo homenaje al féretro de Eric Gutiérrez a su llegada a Dallas, donde familiares y amigos finalmente pudieron despedirse del auxiliar de vuelo de 32 años asesinado en Medellín, Colombia, tras días de angustia por su desaparición.

De acuerdo con Univision, el cuerpo fue repatriado el pasado miércoles 1 de abril y posteriormente velado en North Dallas Funeral Home, en el norte de la ciudad.

A su llegada, una escena conmovedora marcó el recibimiento: el féretro fue bajado de un avión de American Airlines y escoltado por compañeros de trabajo, miembros de la tripulación y seres queridos.

"Muchos permanecieron de pie en silencio, vistiendo chalecos de alta visibilidad, formando un círculo de respeto a su alrededor. Se colocaron flores blancas sobre el féretro mientras sus colegas le rendían su último homenaje", se lee en un portal especializado A Fly Guy´s Cabin Crew Lounge.

Gutiérrez, quien nació y creció en El Salvador, se convirtió posteriormente en ciudadano estadounidense y desarrolló una carrera en la aviación.

"Se le recordará siempre como un hombre carismático y jovial, que siempre estaba dispuesto a tender una mano", describieron familiares en un mensaje en la recaudación de fondos.

Desaparición y muerte bajo investigación

El auxiliar de vuelo viajó a Medellín como parte de la tripulación de un vuelo de American Airlines. Su desaparición fue reportada la noche del 22 de marzo, luego de salir con compañeros de trabajo a un club nocturno.

Días después, su cuerpo fue hallado, confirmándose su muerte.

De acuerdo con la Fiscalía de Colombia, el caso continúa bajo investigación.

"Existen órdenes de policía judicial para determinar las circunstancias e identificar a los presuntos autores", indicó Ana Cuevas, fiscal de Colombia.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó que los resultados de la necropsia están en manos del fiscal del caso.

Sospechas sobre bandas criminales

Las autoridades colombianas han vinculado el caso a bandas que operan en zonas turísticas y que utilizan sustancias como la escopolamina, conocida como "aliento del diablo", para incapacitar a sus víctimas y robarles.

Expertos advierten que esta droga puede afectar gravemente el sistema nervioso central, provocando desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones e incluso la muerte.

En redes sociales han circulado reportes no confirmados que indican que una compañera de trabajo del auxiliar habría sido hallada desorientada y trasladada a un hospital, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esta información.