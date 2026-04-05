Un hombre enfrenta un cargo de intento de asesinato luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que presuntamente intentó empujar a un desconocido a las vías del tren en una concurrida estación de Seattle.

El hecho ocurrió en la estación de tren ligero de Northgate, donde la víctima esperaba un tren con dirección norte cuando, según los investigadores, el sospechoso, Elisio Meléndez, se le acercó por detrás e intentó lanzarlo a las vías justo cuando el tren se aproximaba.

De acuerdo con la fiscalía, el ataque habría sido intencional. Las imágenes de vigilancia, según la Fiscalía del Condado de King, muestran que Meléndez "planeó cuidadosamente su ataque", esperando el momento preciso en que el tren entraba a la estación.

La víctima logró sujetarse en el último segundo, evitando lo que los fiscales describieron como una caída potencialmente mortal. Sin embargo, el incidente no terminó ahí, ya que el video también mostraría un segundo intento de empujón antes de que el sospechoso huyera del lugar.

"Esta historia concluye con el excelente trabajo de nuestros agentes de Sound Transit, quienes sacaron de las calles a una persona peligrosa", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de King, calificando las imágenes del incidente de "bastante escalofriantes".

Aunque inicialmente escapó, las autoridades lograron ubicar a Meléndez gracias a videos de vigilancia y a un "excelente trabajo de investigación", que lo condujo hasta un centro comunitario de salud mental cercano donde residía.

Según reportó Fox News, los agentes acudieron a una residencia el 24 de marzo, donde un empleado lo identificó. Durante el arresto también se recuperó ropa que coincidía con la utilizada en el momento del incidente.

El sospechoso fue ingresado en el Centro Correccional del Condado de King, donde permanece detenido bajo una fianza de 750,000 dólares, acusado de intento de asesinato en segundo grado, mientras espera juicio.

Antecedentes y situación legal de Elisio Meléndez

Los fiscales confirmaron que la acusación fue presentada formalmente el 26 de marzo y que el caso sigue en curso. Además, informaron que se realiza una evaluación de competencia mental ordenada por el tribunal para determinar si Meléndez puede comprender los cargos y enfrentar el proceso judicial.

El caso también expone antecedentes preocupantes. Según la fiscalía, en 2019 Meléndez fue acusado en un caso de violencia doméstica, pero fue declarado no competente para ser juzgado y no pudo ser rehabilitado tras múltiples tratamientos ordenados por la corte.

Ese proceso fue desestimado en febrero de 2021, y posteriormente se ordenó su internamiento en el Hospital Estatal Western, donde permaneció hasta enero de 2022, cuando fue trasladado a un centro menos restrictivo tras mostrar mejoría.

Los fiscales explicaron que cuando un acusado es declarado no competente y no puede ser rehabilitado, no existe una vía legal para continuar con el caso penal. También aclararon que una evaluación de competencia no implica la retirada de cargos, ya que estos pueden mantenerse activos durante meses.

Hasta el momento, no está claro qué motivó el ataque ni si la víctima fue elegida al azar, aunque los investigadores señalan que el hombre fue abordado por detrás sin previo aviso.

El caso continúa bajo investigación.