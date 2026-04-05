Familia denuncia abuso sexual de niña inmigrante bajo custodia federal

Una niña inmigrante de 3 años habría sufrido abusos sexuales mientras permanecía bajo custodia federal en Estados Unidos, según denunció su familia en un caso que ha generado preocupación por el tiempo prolongado de detención de menores y las condiciones en hogares de acogida, de acuerdo con un reporte de Associated Press (AP).

El caso salió a la luz luego de que el padre de la menor, residente permanente legal en el país, recurriera a los tribunales tras meses intentando reunirse con su hija, quien había sido separada de su madre al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

"Estuvo allí encerrada muchísimo tiempo", dijo su padre. "Creo que, si hubieran actuado con más rapidez, nada de esto habría ocurrido".

Durante ese período, la niña fue colocada en un hogar de acogida en Harlingen, Texas, donde, según documentos judiciales citados por AP, habría sido abusada por otro menor. La denuncia surgió cuando una cuidadora notó comportamientos inusuales y la menor relató lo ocurrido.

El padre explicó que inicialmente las autoridades le informaron de un supuesto incidente sin mayores detalles.

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"Les pregunté: ´¿Qué pasó? Quiero saberlo. Soy su padre. Quiero saber qué está sucediendo´, y simplemente me dijeron que no podían darme más información, que el caso estaba bajo investigación", dijo.

La menor fue sometida a un examen forense, mientras que el niño señalado como responsable fue retirado del programa de acogida, según la demanda. El caso fue reportado a la policía local, indicó la abogada de la menor, Lauren Fisher Flores.

"Que un niño sea víctima de abusos mientras está bajo la tutela del gobierno, no comprender lo sucedido ni cómo protegerlo, que ni siquiera le informen sobre el abuso, es inimaginable", dijo Fisher Flores. "Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres".

Retrasos y cambios en políticas migratorias

La niña y su madre cruzaron la frontera cerca de El Paso el 16 de septiembre del año pasado. Tras ser separadas, la menor quedó bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada de menores migrantes.

Según AP, durante la administración del presidente Donald Trump se endurecieron los requisitos para la liberación de menores, lo que ha provocado retrasos significativos en los procesos de reunificación familiar.

El tiempo promedio de custodia aumentó de 37 días en enero de 2025 a casi 200 días en febrero de este año, mientras que el número de niños bajo custodia se redujo a la mitad.

Ante estas demoras, abogados han recurrido a recursos legales de emergencia, como el hábeas corpus, para acelerar la liberación de menores.

"Cada vez más, tenemos que recurrir a los tribunales federales para impugnar estas violaciones legales perjudiciales y exigir la liberación de los niños", dijo Fisher Flores.

La intervención legal permitió finalmente que la niña fuera entregada a su padre, aunque el presunto abuso no le fue revelado de inmediato.

Impacto en la menor

Tras cinco meses de detención, el padre aseguró que su hija ha mostrado cambios en su comportamiento.

"Nunca había sido así", dijo, al describir episodios de pesadillas y alteración emocional.

Actualmente, ambos residen en Chicago junto a los abuelos de la niña, mientras el caso continúa en el tribunal de inmigración.

"Un Congreso bipartidista diseñó medidas de protección basadas en el principio fundamental de que los niños deben ser entregados a sus familias de forma rápida y segura. Esta administración ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones legales de entregar a los niños a sus familias, poniendo en grave peligro la salud y el bienestar de los menores", añadió Desai.